Torna la tensió a les portes de la comissaria de la Policia Nacional a Reus

Un petit grup de manifestants han tirat tanques i objectes contra els agents

Actualitzada 17/10/2019 a les 22:11

Jornada reivindicativa a Reus en motiu de la vaga general de demà divendres i de rebuig per la sentència del Tribunal Suprem. L'acte ha començat a la plaça Mercadal amb una empaperada pels carrers de la ciutat que ha acabat fins la comissaria de la Policia Nacional on s'han viscut moments tensos com ahir.Un petit grup de manifestants han llençat tanques i objectes contra els agents que estan custodiant l'edifici policial. Avui el perímetre de seguretat era més ampli i els policies anaven més protegits. Mentre un grup ha alterat els ànims, la majoria ha optat per demanar que paressin de llençar i calmar a la gent. Finalment, un grup petit s'ha quedat a la comissaria mentre que un altre ha marxat cap a la plaça Llibertat.Per aquest dijous s'havia convocat una empaperada a la capital del Baix Camp com a prèvia a la vaga a la plaça Mercadal. En aquesta també s'han unit les persones per rebutjar per quart dia la sentència del Suprem.Els participants han iniciat el recorregut pels carrers de Reus passant per davant dels jutjats, un cop allí han fet una asseguda a la rotonda per tallar la circulació. Minuts després han continuat la marxa. Els concentrats s'han dividit en dos grups per tal d'empaperar més carrers però han acabat unint-se anant a la comissaria de la Policia Nacional.