L'AVV del barri Fortuny renova la seva junta però manté la presidenta

Cori Balanyà, repeteix al capdavant de l’associació que vol «revitalitzar i dinamitzar» la zona i «vetllar per tot el que faci falta»

Actualitzada 16/10/2019 a les 10:56

L’Associació de Veïns del barri Fortuny va celebrar ahir a la nit unes eleccions per constituir la nova junta. Tot i que Cori Balanyà, presidenta de l’anterior junta i també de la nova, va incentivar a què es presentessin el màxim de candidatures possibles per poder escollir, finalment només es va presentar la seva, tot i que amb moltes cares noves.Així doncs, Cori Balanyà seguirà al capdavant d’una associació veïnal que ha estat totalment renovada. «Hi havia gent a la qui pràcticament no els he vist el pèl, només quan eren festes del barri i nosaltres necessitem gent compromesa per tirar endavant el projecte», explica la presidenta de l’associació, Cori Balanyà, qui afegeix que «abans també comptàvem amb el Daniel Marcos però com ara és regidor a l’Ajuntament tampoc pot dedicar-li gaire temps».La nova junta de l’entitat veïnal estarà formada per Cori Balanyà al capdavant, Josep Lluís Rius, excap de colla del Lleó de Reus, com a vicepresident, Ricard Navarro, com a secretari, Albert Delmonte, amb la funció de tresorer i els vocals Josep Lluís Latorre i Ariadna Nadal. A banda, «també hi ha unes dones que m’estan ajudant molt en el dia a dia de l’associació i tindran un càrrec d’assessores o col·laboradores». Aquestes són Francisca Varo, Rosa Fort, Amparo Grifoll, Cruz Gómez i Pilar Durán. «Són unes dones que m’ajuden en tot el que faci falta, dediquen moltes hores a l’associació i per això compto amb elles en aquest renovat projecte», afirma Cori Balanyà.«Feina que no es veu»La líder veïnal defensa que «sempre hem fet molta feina que no es veu això a vegades ens perjudica perquè sembla que no fem res, però la veritat és que sempre treballem molt i, a vegades, és millor no fer massa soroll», i afegeix que «el nostre objectiu segueix sent, especialment, el de vetllar per tot el que necessiti el barri però també volem revitalitzar i dinamitzar una mica més la zona, que no es quedi sense vida».Balanyà detalla que «un tema que ens preocupa molt ara són les ITE’s –Inspeccions Tècniques d’Edificis– dels blocs, volem ajudar cada comunitat que ho necessiti i per fer-ho comptem amb l’Albert Delmonte que és arquitecte i entén d’aquests temes». Des de l’entitat veïnal també entenen que cal tenir cura del carrer i demanar que arreglin algunes zones així com del manteniment de l’enjardinament. Un altre dels objectius d’aquesta associació és aconseguir una zona per la canalla.