Detingut per vendre marihuana al mig del carrer a Reus

La detenció es va porduir després que la Guàrdia Urbana investigués i fes un seguiment al sospitós

Actualitzada 16/10/2019 a les 11:24

La Guàrdia Urbana de Reus va detenir la tarda del passat divendres, 11 d’octubre, un veí de Reus de 24 anys com a autor d’un presumpte delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. La detenció va tenir lloc al carrer de Barcelona fruit d’una actuació de la Unitat d’Investigació del cos de policia municipal.Després d’un seguiment a la persona sospitosa, la investigació policial va culminar amb la identificació i posterior detenció de l’home en el moment en realitzava la venda de la droga a la via pública. Els agents van comprovar com l’home va fer fins a quatre transaccions.En el moment de la detenció, els agents van comissar 80 grams de marihuana empaquetats en diverses dosis preparades per a la seva venda. Posteriorment, també se li va intervenir una capsa i una bossa de plàstic amb 550 grams mes.Una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana del cos municipal va donar suport als agents de la Unitat d’Investigació en el moment de la detenció. El detingut, juntament amb les diligències judicials, es van posar a mans dels Mossos d’Esquadra.