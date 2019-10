Demanen presó pels ocupes que amenacen de mort els veïns del Carme

Els Jutjats de Reus van celebrar ahir un dels dos judicis pendents pels conflictes que alteren la convivència del veïnat

Contra les «màfies»

Els veïns del carrer Alt del barri del Carme continuen sense descansar tranquils. Ja fa mesos que reben les amenaces dels ocupes del bloc número 20 del carrer i ahir van tornar a presentar-se als Jutjats per assistir al judici sobre aquestes amenaces. La cita ja va produir-se a principis d’aquest mes però no es va poder resoldre perquè tres noies acusades no van presentar-se. Davant aquestes constants intimidacions, els veïns demanen presó pels ocupes.A les 12 h. d’ahir havia de tenir lloc el primer dels dos judicis sobre les amenaces, ja que es van presentar dues denúncies, la d’una veïna que viu al número 18 i la d’una altra que resideix al 16. També va assistir als Jutjats el president de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, Josep Machado, com a testimoni dels fets. «En tots dos judicis vam demanar la pena de presó perquè no és normal que els veïns hàgim de rebre amenaces de mort cada dia», diu Machado al Diari Més, qui detallava ahir que «el jutge ha desestimat en un dels judicis les penes de presó, però ens ha comentat que sí que hi haurà sancions, siguin econòmiques, de serveis comunitaris o d’arrest domiciliari».Tal com explica el líder veïnal, ahir només va realitzar-se un dels dos judicis pendents, el de la veïna del bloc 16. En aquest cas, el jutge va centrar les amenaces en les del dia 22 de setembre, quan les veïnes van decidir posar les respectives denúncies perquè no suportaven més la pressió. El judici es va realitzar amb mesures d’aïllament per evitar que hi hagués una nova confrontació entre denunciants i acusades. «El jutge encara ha de dictar sentència sobre aquest judici però ja ens ha descartat les penes de presó i ens ha avançat que podrien haver-hi sancions», argumenta Machado. Així doncs, el judici que no es va celebrar ahir i pel qual encara no hi ha una data nova és el de la veïna del bloc 18, qui va rebre amenaces «més violentes». Aquest judici no va poder-se celebrar tal com estava previst perquè les acusades van demanar un advocat d’ofici. «En aquest cas el jutge ens ha comentat que és factible demanar penes de presó perquè les amenaces han estat més importants», detalla Machado, qui afegeix que «a aquesta dona l’han arribat a amenaçar amb un ganivet a la mà». «Les dues veïnes estan molt malament, no poden descansar a les nits perquè no paren de sentir crits i rebre amenaces, tenen molta angoixa. Són molts dies vivint aquesta situació», explica el president de l’AVV L’Harmonia del Carme, qui també exigeix més protecció per a les veïnes afectades. «He parlat amb l’Ajuntament perquè posin una patrulla al carrer perquè, com a mínim, puguin dormir tranquil·les però ells em contesten que això ho ha de decretar un jutge. En canvi, el nostre advocat diu que l’Ajuntament pot autoritzar-ho sense problemes», afirma Machado. Les afectades encara tindran un nou judici, al novembre, pels incidents que van produir-se a principis d’octubre dins els jutjats on les acusades van continuar les amenaces tot i la presència dels cossos de seguretat que van haver de separar les acusades.El líder veïnal vol deixar clar que al barri lluiten contra les «màfies» i no contra l’ocupació. «Nosaltres entenem que hi ha gent que necessita pisos per viure, de fet al barri tenim molts pisos ocupats, i no ens queixem de cap d’ells, només dels que venen aquí a amenaçar-nos i a fer negocis il·legals», denuncia Josep Machado. «El que no podem permetre és que venguin droga, que la consumeixin al mig del carrer i que facin prostitució sense que ningú els digui res», argumenta el president de l’associació, qui afegeix que «ells no necessiten un pis per viure, ells volen narcopisos i per això ho denunciem». Machado també avança que la propietària del tercer pis del bloc 20, on estan aquests ocupes, ha arribat a un principi d’acord amb ells i ha aconseguit el compromís per part seva que acabaran marxant, tot i que encara no saben una data.