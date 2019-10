Ajornat l'inici del Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS de Reus

La programació començarà aquest dissabte 19 d'octubre en comptes de divendres 18

Actualitzada 16/10/2019 a les 15:43

El Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual COS 2019 ajorna l'inici de la programació a dissabte 19 d'octubre atesa la convocatòria de vaga prevista per a aquest divendres. Això afectarà, per un costat, a l'espectacle Reminiscence, de la companyia Ateneo della Danza-cia. Balleto de Siena, que enlloc de representar-se divendres es farà dissabte, a les 17h, a la plaça del Mercadal. Per l'altre costat, l'espectacle La dernière danse de Brigitte, de la companyia Zero en Conducta, que s'havia de representar al teatre de l'Orfeó Reusenc s'ha suspès, ja que el calendari de la companyia no els ha permès reprogramar-ho en un altre moment del cap de setmana. L'organització del COS i els mateixos integrants han arribat al compromís de poder-lo programar de nou en l'edició del festival de l'any vinent.Així doncs, el primer espectacle del COS 2019 es farà aquest dissabte dia 19 d'octubre,a les 12h, al Teatre Bravium. Serà Sabates noves, de la companyia Tian Gombau - L'home dibuixat. Durant dos dies, passaran per Reus deu espectacles diferents, adreçats a diferents sectors de públic, i que inclouen propostes diverses, tant de teatre del moviment com de dansa.Tota la informació de l'edició d'enguany del Festival Internacional de Moviment i Teatre Gestual es pot consultar a www.cosreus.cat i per seguir tota l'actualitat es pot fer a través de les xarxes socials de @reuscultura.