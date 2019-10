S'enfronta a 10,5 anys de presó per atracar tres sucursals bancàries de Reus i Lleida

El processat i un altre lladre no identificat es van endur més de 60.000 euros després d’intimidar els treballadors

Dos robatoris a Lleida

La fiscalia demana deu anys i mig de presó per a un home que està acusat d’atracar una oficina bancària de Reus i dues de Lleida l’any 2010. El lladre actuava amb un altre individu que no ha estat identificat i intimidava els empleats de les sucursals amb armes de foc simulades per aconseguir diners. Dels tres robatoris se’n van endur una quantitat que suma més de 60.000 euros. L’home s’asseurà properament a la banqueta dels acusats d’un jutjat penal de Reus com a presumpte autor de tres robatoris amb intimidació i ús d’instrument perillós. La fiscalia demana tenir en compte l’atenuant de dilacions indegudes perquè la causa ha patit paralitzacions no atribuïbles a l’acusat.El primer robatori va passar el 30 de juliol del 2010. Cap a tres quarts de dues de la tarda l’acusat i l’altre individu van accedir a la sucursal d’Ibercaja de la carretera de Salou de Reus, que estava oberta al públic i amb treballadors al seu interior. Fent ús d’un revòlver d’aparença real l’acusat es va adreçar al director i el va intimidar, ordenant-li que s’estirés a terra.L’acusat es va quedar a l’interior fent tasques de control i vigilància, mentre el segon autor es va dirigir al sotsdirector i li va exigir que li donés els diners mentre l’intimidava amb l’arma. El treballador li va lliurar els diners del dispensador de bitllets, d’una petita caixa forta i de la caixa forta principal. Un cop es van apoderar dels diners van obligar els treballadors i clients a entrar i quedar-se a l’habitacle on hi havia la caixa forta i van fugir del lloc amb 12.750 euros.El 13 d’agost, cap a un quart de tres de la tarda, els dos individus van tornar a actuar. En aquest cas van fer-ho a la sucursal d’UNNIM del Gran Passeig de Ronda de Lleida, també oberta al públic i amb dos treballadors a dins. Un dels lladres va amenaçar amb un revòlver simulat a la sotsdirectora i la va exigir que els lliuressin tots els diners.Els atracadors es van apoderar dels diners de la caixa forta, ja que en aquells moments estava oberta perquè els empleats estaven carregant bitllets al caixer automàtic. A més, també van intentar apoderar-se dels diners existents als diversos dispensadors de bitllets, sense èxit. Tot seguit, van obligar a entrar les persones en un despatx i ells van fugir amb gairebé 24.000 euros.El tercer atracament es va produir cap a tres quarts de dues de la tarda el 13 de desembre del 2010. En aquesta ocasió van accedir a la sucursal de CAI del Gran Passeig de Ronda de Lleida, també oberta al públic i amb dos empleats a dins. Amb un revòlver es van dirigir al director i a un client, els van intimidar amb l’arma de foc i els van obligar a dirigir-se a l’habitacle del caixer automàtic.També van intimidar una treballadora i la van obligar a obrir el caixer. Posteriorment, l’autor no identificat va obligar l’empleada a lliurar-li els diners existents en diversos dispensadors de bitllets. Després la van obligar a obrir la caixa forta i, mentrestant, es van apoderar de la cartera d’aquesta mateixa treballadora, que contenia 150 euros i altres efectes personals. Un cop oberta la caixa se’n van anar amb poc més de 24.000 euros i 300 lliures.La fiscalia demana per al processat una pena de tres anys i mig de presó per cadascun dels robatoris i que retorni els diners sostrets.