El ple de Reus aprova la moció contra la sentència del Suprem sense el vot del PSC

La sessió ha estat marcada per l’absència dels regidors de Cs

Actualitzada 15/10/2019 a les 13:02

El ple de l’Ajuntament de Reus, en sessió extraordinària, ha aprovat aquest dimarts la moció contrària a la recent sentència del Tribunal Suprem contra els processats independentistes per àmplia majoria, amb l’únic vot en contra del PSC i la marcada absència dels tres regidors de Cs.L’aprovació s’ha rebut amb aplaudiments i crits d’«independència» i «llibertat presos polítics», en una sala de plens plena de gom a gom. També s’ha fet un minut de silenci coincidint amb la jornada del 79è aniversari de l’afusellament del president Lluís Companys.Al balcó del consistori oneja una senyera amb crespó negre en homenatge a Companys. Al Mercadal els Avis i Àvies per la Llibertat s'han concentrat com ho fan diàriament.