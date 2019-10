L'acusada, que seria reincident, va cobrar per l'immoble sense possibilitat de cedir-lo a una tercera persona

Actualitzada 15/10/2019 a les 17:36

Una veïna de Reus s'enfronta a una pena de tres anys i deu mesos de presó per un suposat delicte d'estafa amb l'agreujant de reincidència per subarrendar un pis que havia llogat, arribant a cobrar 2.000 euros i sense arribar a lliurar-lo a la interessada. Segons el relat de Fiscalia, l'acusada va llogar un pis a la ciutat a nom del seu company sentimental home amb un contracte que entrava en vigor el 14 de setembre de 2018. Tot i que el document estipulava que s'arrendava perquè hi podessin viure exclusivament la persona que legalment l'arrendava, va concertar un lloguer amb una tercera persona, fent-li creure que n'era la propietària i de la qual va cobrar 400 euros en concepte de reserva de l'habitatge.Com a pretesa arrendadora, també li va cobrar 1.300 euros de fiança i va pactar que el contracte, d'un any, començaria a regir a partir de l'11 d'octubre de 2018. Malgrat això, apunta Fiscalia, i sabent que no compliria l'acord assolit amb la víctima, li va demanar 300 euros més amb la promesa que li descomptaria de la següent mensualitat, xifra que la llogatera estafada va acabar pagant. Quan va arribar la data, l'acusada no va lliurar l'immoble a la llogatera i li va anar donant successives excuses en dies posteriors, apropiant-se dels diners que li havia pagat.Per tot plegat, en la petició d'obertura de judici penal pel cas que ha instruït el jutjat número 1 de Reus, Fiscalia demana per a l'acusada tres anys i deu mesos de presó per a la dona, amb agreujant per reincidència, atès que contra ella existia una sentència ferma del 14 de febrer de 2018 del jutjat penal número 2 de Pamplona amb una pena d'un any de presó que va ser suspesa per un període de dos anys.