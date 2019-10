Comencen els treballs pel trasllat del transformador del barri Immaculada

Els operaris van marcar la zona de la plaça del Racó de l’Avi on s’haurà d’ubicar la nova estació que guanyarà en mesures de seguretat

Actualitzada 15/10/2019 a les 10:34

Les tasques per traslladar el transformador elèctric del barri Immaculada ja s’han posat en marxa. Ahir al matí els operaris van començar a realitzar els treballs previs per moure el transformador des de la cruïlla entre el carrer de la Immaculada i el passeig de l’Oliver fins a la plaça del Racó de l’Avi, concretament a la cantonada que formen el carrer de la Immaculada i el de l’Església. En detall, el transformador es traslladarà uns 30 metres a l’est.L’Ajuntament va adjudicar a l’abril, per un import de 146.399 euros amb IVA inclòs, el trasllat del transformador a l’empresa Elecnor, un projecte que va quedar aprovat en el marc dels Pressupostos Participatius 2018. Les tasques tenen una durada programada de tres mesos, segons es detalla en el contracte que van firmar les dues parts implicades. De moment, el que es pot veure sobre el terreny són les diferents indicacions que els treballadors han anat dibuixant al voltant de la plaça del Racó de l’Avi on es col·locarà una tanca que serveixi per disminuir l’impacte visual de la nova posició del transformador i per organitzar l’accés a la plaça, un espai públic dedicat als infants amb una zona de jocs. L’estructura de la tanca estarà formada per tubs metàl·lics i l’espai actual del transformador s’enderrocarà i es completarà el buit que aquesta operació deixi a la tanca.Des de l’Associació de Veïns del barri Immaculada es mostren molt contents que les obres comencin «per fi». «Portàvem molt temps esperant-les i ara sembla que ja comencen», explica al Diari Més la presidenta de l’associació, Esperanza Torrijos, qui afegeix que «el projecte segur que quedarà molt bé, tenim ganes de veure el resultat final». Torrijos valora positivament que «el transformador ara serà molt més segur, de fet això és el que vam exigir des d’un principi». La nova tanca envoltarà el transformador, que tindrà dos laterals en contacte amb el parc però amb un doble filtre de protecció.