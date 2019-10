ExproReus consolida un programa d'activitats per a totes les edats

El perfil de visitants de la fira ha estat majoritàriament familiar amb fills de fins a 12 anys

ExproReus va tancar portes ahir a les nou del vespre després de quatre dies de fira. Els 20.000 metres quadrats d’exposició han tingut aquests dies una gran activitat amb un perfil de visitants majoritàriament format per famílies amb fills de fins a 12 anys. Per això, en aquesta edició s’ha treballat especialment l’oferta per als més petits i s’ha intentat cobrir totes les franges d’edat. Des de l’Espai Bebè, per a infants de 0 a 3 anys, fins als karts, tirolines, zona Salting, pintacares, ludoteca en anglès i tallers de robòtica, entre altres, els més petits han pogut trobar un espai propi durant la seva vista a la fira.En aquesta edició i com a novetat, també s’ha volgut arribar als adolescents amb un espai de màquines de videojocs i també amb l’organització del concurs musical El Megàfon al qual es van presentar solistes i grups musicals, i que divendres a la nit va omplir d’activitat l’espai del Tasting Village. El grup Reclutes va ser el guanyador escollit pel jurat i ha rebut un premi de 50 hores de gravació a l’estudi de Rockyrumba Producciones, coorganitzador del concurs.Una altra de les novetats d’aquesta edició d’exproReus ha estat la zona dedicada als emprenedors, un espai amb preus especials per aquelles persones que han constituït la seva empresa en els últims dos anys i que segueix la línia de descomptes i bonificacions per a nous emprenedors que es fan als diferents centres d’empresa de Redessa. Amb aquesta acció se’ls ha ofert facilitats per a promocionar i donar a conèixer els seus negocis a la fira.D’altra banda, ha continuat tenint un lloc destacat al programa d’activitats, la realització de showcookings amb els paradistes del Mercat Central i d’altres de temàtics amb receptes amb xocolata i també amb Menjablanc de Reus. Amb tot, el sector de l’automoció segueix sent el que més presència té, amb 12.000 metres quadrats d’espai.Des d’exproReus recorden que segons l’estudi d’impacte econòmic d’exproReus dut a terme per Gabinet Ceres en l’edició de l’any passat, «la Fira de Fires genera un impacte econòmic de més de 12 milions d’euros». L’organització d’exproReus treballa ja amb la vista posada en l’edició de l’any vinent, quan exproReus arribarà a la seva cinquantena edició.