El Refugi Baix Camp té una seixantena de colònies de gats controlades

L’entitat treballa des del 2011 en localitzar i treballar els diferents nuclis de felins que hi ha repartits pels barris de la ciutat

Actualitzada 14/10/2019 a les 09:04

El Refugi Baix Camp va localitzar durant tot el 2018 un total de 82 colònies de gats repartides per diferents punts de la ciutat. D’aquestes, l’entitat té controlades una seixantena gràcies a la feina dels voluntaris, a l’ajuda de diferents veterinaris i d’un conveni amb l’Ajuntament que des del 2011 els aporta una subvenció econòmica.El Refugi Baix Camp va començar a treballar en les colònies de gats de carrer a partir del 2011, per substituir l’anterior model basat en la captura dels animals i el seu trasllat a les instal·lacions on eren «confinats en gàbies», en les quals «no acostumaven a sobreviure gaire temps». L’entitat, conscient que les colònies de gats poden ser un problema per a la convivència veïnal, va decidir treballar en aquest aspecte garantint la salut dels gats i reduint les possibles molèsties als veïns. Aquest projecte es basa en tres eixos, l’esterilització, per aconseguir una població estable i sana; l’alimentació i higiene; i el seguiment.Durant el passat 2018, el Refugi Baix Camp va esterilitzar 184 gats, d’ells 67 eren mascles i 117 femelles. Des del 2011 fins al 2017, l’entitat va realitzar fins a 990 esterilitzacions que, sumades a les de 2018, ja arriben a les 1.174 que han permès que les colònies controlades no augmentin, tot i que això no vol dir que no en vagin sorgint de noves. De fet, des del 2011 fins al 2017, el Refugi va localitzar 69 colònies, de les quals en tenien 29 de controlades, ara els números han crescut fins a les 82 colònies, 13 més que les detectades fins al 2017 i en tenen 66 de controlades en total.Des del Refugi Baix Camp demanen la màxima ajuda possible al consistori qui «cada any ens dona una subvenció per aquesta tasca però la veritat és que sempre se’ns queda curta», comparteixen fonts del Refugi, que afegeixen que «sempre demanem a l’Ajuntament si ens pot augmentar una mica més l’ajuda per poder arribar a més colònies». En dades de l’any passat, des de l’entitat expliquen que «vam arribar al mes d’agost i ja ens havíem gastat tots els diners de la subvenció perquè hi ha molts gats a tractar» i afegeixen que «vam haver de fer 41 esterilitzacions fora de pressupost gràcies a l’ajuda d’un veterinari que va fer-ho a preu de cost». Durant aquesta setmana els voluntaris que estan al capdavant de l’entitat confien a poder reunir-se amb el consistori per acordar la subvenció d’aquest 2019 que, tot i que l’any ja s’està acabant i no han rebut encara cap ajuda per part de l’Ajuntament, el refugi porta treballant en l’esterilització de gats des de principis d’any. «Estem acostumats a treballar abans que ens arribi la subvenció», comparteixen.Des del Refugi Baix Camp valoren molt positivament les dades que van sumant any rere any i recorden que tota la gestió del projecte la realitzen voluntaris que no perceben cap remuneració per la seva feina. Tampoc rep cap remuneració el Refugi Baix Camp com a entitat. «Cal també esmentar la implicació i bona voluntat dels veterinaris, que treballen a un preu molt reduït. Tot això ha permès dur a terme un dels pocs programes de control de colònies de gats de carrer exitós a la nostra àrea, i a la vegada reduir despeses a l’administració local», apunten des de l’entitat.