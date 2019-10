El Pla d'Asfaltat d'aquest 2019 acabarà a l'avinguda de Sant Jordi

En total s’haurà treballat a la Riera de Miró, a la Riera d’Aragó, a l’avinguda Pere Cerimoniós, a la de President Companys i al carrer de Prous i Vila

Actualitzada 13/10/2019 a les 20:51

Passos de vianants més segurs

El Pla d’Asfaltat 2019 està arribant al seu punt final i ho farà amb la millora de l’avinguda de Sant Jordi, a la calçada sud del tram entre el carrer de Sardà i la plaça de Pompeu Fabra on connecta amb la Riera de Miró. Precisament, va ser en aquest carrer on la setmana passada van cloure les darreres tasques iniciades del Pla d’Asfaltat 2019.Les obres que s’inclouen dins aquest pla tenen una inversió total de 349.690 euros i tenen el doble objectiu de millorar el manteniment dels carrers de la ciutat per posar-los al dia i de garantir la seguretat del trànsit. En aquest sentit, s’actua en vials amb el paviment en mal estat, com a conseqüència del seu deteriorament i envelliment pel pas del temps. Els treballs van ser adjudicats a l’empresa Tecnologia de Firmes SA i van començar al maig la seva execució.Les tasques es van realitzar al Carrer Prous i Vila, a la Riera Aragó, en tres trams de l’avinguda Pere Cerimoniós, en dos de la Riera de Miró, a l’avinguda President Companys i, finalment, es faran a l’avinguda de Sant Jordi. Les obres van començar a l’avinguda President Companys al maig i, al juliol, es van reprendre en tres trams de l’avinguda Pere Cerimoniós: de la plaça de Villarroel a l’avinguda del Carrilet; de l’avinguda de la Salle al carrer de Penyíscola; i a l’avinguda de Sant Bernat Calbó. Aquestes actuacions van enllaçar amb la del carrer Prous i Vila. Finalment, van arranjar la Riera Aragó i la de Miró, unes tasques que van finalitzar la setmana passada i que van deixar uns passos de vianants innovadors. Les feines van realitzar-se en els trams compresos entre el carrer Dom Bosco i la plaça Pompeu Fabra, i del carrer del Roser al carrer d’Arnavat i Vilaró.La Riera de Miró disposa, des que ha estat arreglada, d’uns passos de vianants més segurs, especialment per a motoristes. Les línies amb les quals s’acostuma a pintar l’asfaltat, solen ser molt perilloses per als vehicles de dues rodes quan plou o ho ha fet recentment, ja que poden provocar algunes relliscades importants. En conseqüència, el motorista pot perdre el control de la moto i, en cas que algú passi pel pas de vianants, atropellar involuntàriament el vianant.Per tal d’evitar aquest risc, l’empresa encarregada de les tasques d’asfaltat i pintura va decidir no pintar per complet els passos de zebra, deixant més espai a la part central de cada carril de circulació per tal que les motos puguin frenar sense cap risc a patinar.El Pla d’Asfaltat 2019 finalitzarà, doncs, a l’avinguda Sant Jordi, l’únic punt que resta pendent d’aquesta millora de carrers. En concret, es treballarà a la calçada sud del tram entre el carrer de Sardà i la plaça de Pompeu Fabra. Unes obres que encara no ha transcendit quan començaran. La detecció de les necessitats de millora de l’asfalt es fa a través de canals diversos com la Brigada Municipal i la Guàrdia Urbana i dels canals de queixes i suggeriments de l’Ajuntament.