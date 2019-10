L'oferta presentada per la firma vinculada al portal Esquiades.com preveu assumir el deute de 2 MEUR a la Seguretat Social i els 53 treballadors

Actualitzada 11/10/2019 a les 13:04

Esquiades.com destaca l'aposta de l'empresa per la destinació de Boí Taüll

La Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça, ha rebut amb satisfacció l'oferta presentada una empresa de Reus vinculada al portal web Esquiades.com per adquirir la major part del Resort de Boí Taüll, en concret els hotels Taüll i Romànic i els apartaments La Solana, situats al Pla de l'Ermita. L'Ajuntament de la Vall de Boí considera que aquesta notícia genera «confiança i satisfacció» i que «s'acaba amb un període d'incertesa». Des del comitè d'empresa també fan una valoració «molt positiva» de l'oferta presentada, donat que preveu, entre altres coses, assumir el deute de dos milions d'euros amb la Seguretat Social i la totalitat dels 53 treballadors en plantilla. L'oferta d'aquesta empresa de Reus és la única que s'ha formalitzat per adquirir els actius i, tot apunta, que en els pròxims dies els jutge li acabarà adjudicant els establiments hotelers.El primer tinent alcalde de l'Ajuntament de la Vall de Boí, Nil Montsó, considera que l'empresa compta amb una «solvència» acreditada de gestió donat que ja disposa d'un hotel al mateix ressort de Boí Taüll. Montsó ha explicat que es tracta d'una bona notícia pels treballadors, que mantindran els seus llocs de feina, i per tota la comarca. La continuïtat d'aquest complex és «important» per a l'economia de la comarca, ha dit Montsó.Des de fa unes quantes temporades, a l'inici de la campanya de la neu, hi havia incertesa per la continuïtat d'aquest complex. Montsó ha reconegut que poder començar una temporada amb «tranquil·litat» és una «molt bona notícia».Des del Comitè d'Empresa, Manuel Romero (CCOO), ha explicat que els treballadors valoren «molt positivament» l'oferta presentada pel fet que preveu assumir el deute amb la Seguretat Social i la totalitat de la plantilla. Romero ha explicat que és «bo» que tots passin a formar part d'una mateixa unitat productiva i no formin part de diferents empreses i amb diferents condicions com passava fins ara.L'oferta presentada per la societat vinculada al portal web de reserves turístiques Esquiades.com preveu una aportació de 250.000 euros per a l'adquisició dels dos hotels i del bloc d'apartaments i, a més, l'empresa també es faria càrrec dels dos milions d'euros de deute amb la Seguretat Social i dels 53 treballadors de la plantilla dels establiments turístics. Es tracta de l'única oferta presentada al procés concursal, motiu pel qual tot apunta que en els pròxims dies el jutge li adjudicarà la unitat productiva amb els tres establiments turístics. Tot i això, el principal creditor, el BBVA podria exercir el dret de tempteig però segons fons consultades per l'ACN tot indica que no té intenció de fer-ho.Fonts del portal Esquiades.com consultades per l'ACN han explicat que l'oferta presentada per adquirir els dos hotels i els apartaments La Solana, al Pla de l'Ermita, reforça «l'aposta que, des de fa anys, l'empresa fa per la destinació i l'estació d'esquí de Boí Taüll». Asseguren que es tracta d'una operació de caire «estratègic» per part de la firma i descarten que l'interès per adquirir aquests allotjaments respongui a cap interès «especulatiu».Així mateix, des d'Esquiades.com han apuntat que la voluntat de l'empresa és anar invertint els pròxims anys en la reforma i la millora d'aquests establiments turístics del complex turístic de Boí Taüll. Cal recordar que una altra societat també vinculada a Esquiades.com ja va adquirir fa dos anys l'Aparthotel Augusta, ubicat també al Pla de l'Ermita.Ara, a l'espera que en els pròxims dies s'acabi adjudicant formalment la majoria del Resort a aquesta firma de Reus, faltarà també per concretar la gestió de l'estació d'esquí. S'espera que aquesta mateixa temporada passi a mans de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).