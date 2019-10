El president de PIMEC valora l'aposta d'exproReus per la sostenibilitat

Josep González va ser l’encarregat d’inaugurar la fira multisectorial on va parlar de l’Agenda 2030 i de la importància de Reus

20.000 metres quadrats

La 49a edició de la fira exproReus va ser inaugurada oficialment ahir a la tarda pel president de PIMEC Catalunya, Josep González, qui va valorar la contribució de la fira i la seva aposta per la sostenibilitat amb tallers que tracten qüestions com les energies renovables o el reciclatge.González va voler conscienciar els empresaris presents sobre l’Agenda 2030, una pauta amb 17 objectius de desenvolupament sostenible que s’hauran de complir quan arribi la data marcada. «Crec que encara no som conscients del que significa la implantació d’aquesta agenda, no podem pensar que és un tema que no ens afecta, segur que uns quants dels objectius impacten en cadascuna de les empreses», va argumentar ahir el president de PIMEC, qui va afegir que «hi ha grans empreses que començaran a classificar els seus proveïdors en funció de si compleixen o no l’Agenda 2030 i això ens pot arribar a afectar a tots».Pel que fa a exproReus, González va destacar que «la seva trajectòria l’avala, el seu èxit rau en la perfecta adaptació que ha tingut a les necessitats de la societat» i va afegir que «fer la 49a edició no és fàcil i ja és motiu de celebració, però l’any vinent que serà la 50 segur que es farà alguna cosa important». Per al president de PIMEC, exproReus és la fira multisectorial «de referència del territori» i és un exemple de la «potencialitat de Reus». De fet, sobre la capital del Baix Camp va explicar que «és una de les ciutats amb més activitat econòmica que té Catalunya i una referència també en l’àmbit empresarial». González també va assenyalar que Reus destaca en altres sectors estratègics com la indústria, el comerç i el turisme.Qui també va assistir a la inauguració va ser l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, qui va agrair a tots els expositors que fan possible exproReus. «Aquesta fira fa territori, està feta entre tots i és un dels esdeveniments més esperats per les persones del territori», va assenyalar el batlle. Pellicer també va remarcar l’espai de sostenibilitat que hi ha a exproReus, ja que «aquest és un dels aspectes importants que cal marcar en totes les fires, i aprofito per llençar un missatge de fer un món millor, més sostenible amb l’ajuda de tots».El president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just, va afirmar que «volem ser-hi més, amb més intensitat, volem tenir més protagonisme sense prendre’l a ningú, sinó per sumar i perquè ens toca, som els fundadors de la fira».ExproReus ocupa una superfície de 20.000 metres quadrats, 12.000 dels quals estan destinats al sector de l’automoció, i compta enguany amb la presència de 150 expositors de sectors diversos com els de la llar, les noves tecnologies i l’alimentació, entre d’altres. La fira romandrà oberta fins diumenge en horari, d’11 a 21 h. i també tindrà en compte els més petits amb moltes activitats destinades a ells com ara un Espai Bebè, de 0 a 3 anys per fer activitats conjuntes entre pares i fills, una àrea d’aventures i una zona de màquines recreatives per als nens més grans. A banda, també hi ha un espai per a la restauració, el Tasting Village amb molta varietat de degustacions, que allargarà el seu tancament fins a les 23 h. i, a partir de les 21 h. serà d’accés gratuït. El preu de l’entrada és de 3 euros i els menors de fins a 7 anys estan exempts de pagar-la.