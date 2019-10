El Ball i el joc, protagonistes del Parc de Nadal de Reus 2019

L'Ajuntament de Reus obre la preinscripció per a la participació de les entitats

Actualitzada 11/10/2019 a les 12:28

Convocatòria oberta a les entitats

El Parc de Nadal de Reus estarà dedicat enguany al ball i el joc. D’aquesta manera, «Jugar i ballar» serà l’eix temàtic d’aquesta nova edició en referència a dos esdeveniments destacats aquest 2019 a la ciutat: Reus 2019 Ciutat del Bàsquet Català i l’Any Roseta Mauri. El Parc de Nadal es desenvoluparà a les instal·lacions de FiraReus al Tecnoparc del 27 de desembre al 4 de gener en horari de tarda.La convocatòria per la presentació de projectes està oberta a totes les entitats inscrites al registre municipal d’entitats de l’Ajuntament de Reus i finalitzarà el dimecres dia 30 d’octubre a les 13.30h. Els projectes presentats s’han d’adreçar al públic infantil i els seus continguts han de tenir un objectiu lúdic, didàctic, participatiu i/o de divulgació vinculat a l’objecte social de les entitats. Els projectes s’han de presentar a la seu de Reus Esport i Lleure SA al Pavelló Olímpic Municipal de 10 a 14h.Les entitats disposen de tota la informació en aquest enllaç i fins el dia 25 d’octubre tenen un canal obert de consultes mitjançant el correu parcdenadal@reusesport.cat o per telèfon en horari de matí al 977 01 08 88.L’organització del Parc, d’acord amb allò que estableixen les bases de participació i un cop finalitzat el termini de presentació de propostes, obrirà un període d’entrevistes personals amb cada una de les entitats per a la concreció i avaluació dels projectes. Un cop finalitzat aquest procés de valoració es coneixeran les propostes de les entitats que estaran presents al Parc de Nadal de Reus 2019-2020.