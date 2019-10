Cruset reivindica el potencial del territori a la Cambra de Comerç de Reus

El president del Port de Tarragona va desgranar els objectius més immediats que pretenen complir per generar més activitat

Actualitzada 11/10/2019 a les 11:55

Una economia sostenible

El president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, va reivindicar ahir en una ponència a la Cambra de Comerç «la necessitat que tinguem una percepció real del nostre potencial com a territori». Cruset també va detallar les inversions de futur per al progrés de la demarcació i va explicar l’execució de diversos projectes que «han de contribuir al posicionament del Port com a referent en els àmbits de la logística intermodal, els contenidors, la química i també en el competitiu món dels creuers turístics».L’acte va realitzar-se a la sala d’actes de l’edifici corporatiu i va estar presentat pel president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just, i per l’alcalde de la ciutat, Carles Pellicer. Cruset va estar convidat per exposar la ponència sota el títol Port de Tarragona: inversions de futur per al progrés del territori. El president del Port va assenyalar que «aquest és una de les infraestructures més importants de l’Estat i de la Mediterrània» i va argumentar que «el seu pla director (2015-2035) recull les infraestructures amb les quals es dotarà el Port en el futur immediat».Respecte als objectius més pròxims, Cruset va explicar que són la creació de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), un espai d’un milió de metres quadrats destinat a ampliar les zones d’emmagatzematge i transport de mercaderies situat en el terme municipal de Vila-seca; la terminal Intermodal ‘Puerto Centro’ al municipi de Guadalajara i Marchamalo; la nova terminal de creuers del Moll de Balears; l’aposta per la millora de les comunicacions per tren i carretera; la diversificació dels tràfics; o l’espai natural Xarxa 2000. Totes elles són unes inversions destinades a generar més activitat econòmica a tot el territori.Finalment, Cruset va finalitzar la seva intervenció anunciant la realització d’un estudi sobre la logística del tràfic de cereals en el seu hinterland, l’àrea d’influència del Port, amb l’objectiu de crear un port sec per potenciar el transport per ferrocarril de la majoria de les 30.000 tones diàries que surten del Port. El president de la infraestructura va afirmar que «apostem per un Port amb una economia sostenible per millorar la qualitat de vida de la zona i també la del nostre planeta».