Tornen les visites nocturnes al Cementiri General de Reus

L’activitat es farà del 22 al 24 d’octubre

Actualitzada 10/10/2019 a les 15:20

Reserves telemàtiques

El cicle de visites nocturnes al Cementiri General de Reus arriba enguany a la 11a edició. Serveis Funeraris Reus i Baix Camp torna a organitzar la iniciativa coincidint amb la proximitat de Tots Sants. Enguany el recorregut pel cementiri es farà els dies 22, 23 i 24 d’octubre i un any més el guiarà temàticament la companyia de teatre La Gata Borda.Les visites nocturnes, gratuïtes, obertes al públic, tenen com a finalitat divulgar l'important patrimoni del cementiri de la ciutat,i donar a conèixer la seva riquesa històrico-artística. Una de les efemèrides que es destacaran en aquesta edició de les vistes nocturnes serà el 150è aniversari de la mort de Josep Sardà i Cailà, advocat i polític liberal reusenc que, amb el seu llegat, va fer possible la construcció del cementiri l’any 1871. Hi haurà també un record que s’emmarcarà dins la celebració de l’Any Roseta Mauri.Arran de la bona acollida que aquesta activitat ha rebut per part dels participants en edicions anteriors, es van incrementar el nombre de sessions diàries, fins a les tres actuals. Les visites que s'han programat es faran a les 19.30h, les 20.45h i les 22h.Enguany, per segon any consecutiu, la reserva d’entrades-invitacions per accedir a les sessions s’hauran de tramitar a través del web dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp. En aquest suport digital, a partir de les 9h del 17 d’octubre, es podrà gestionar l’entrada que caldrà presentar el dia de la visita. Només es podran reservar fins a quatre invitacions per persona. El termini per poder fer la inscripció finalitzarà en el moment d’exhaurir les places disponibles (450 per als tres dies).