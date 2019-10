Les obres de l'Institut Baix Camp s'allargaran fins a finals de desembre

L’accés a l’edifici i dues aules noves són les tasques que s’estan realitzant des de l’estiu

Convivint amb les classes

Les obres de l’Institut Baix Camp que han de millorar l’accés a l’edifici i crear dues aules noves no s’enllestiran fins a finals d’any. Les tasques, inicialment, havien de finalitzar a l’octubre, ja que tenien una durada de quatre mesos i van començar al juliol, però un contratemps ha hagut d’allargar més del necessari aquestes feines.El projecte constructiu ha d’ampliar el vestíbul canviant el tancament actual del carrer Jacint Barrau, fent-lo nou i desplaçant-lo fins al límit del porxo que hi havia fins ara. A més d’aquesta ampliació, el centre guanyarà en matèria d’accessibilitat, ja que es dotarà aquest accés amb una plataforma elevadora que permetrà entrar per aquesta porta les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta plataforma es col·locarà en substitució d’una part de les escales d’entrada.Pel que fa a la creació de dues aules noves, aquestes ja es poden començar a intuir a la façana del centre, ja que han d’anar just a sobre d’on hi havia el porxo del vestíbul, d’aquesta manera el centre guanya més espai. Però aquesta acció és la que ha provocat que les obres tardin més del que estava previst, ja que per poder ubicar les dues aules en aquest punt, s’han hagut de reforçar els fonaments amb columnes metàl·liques.El director del centre educatiu, Josep G. Lluís, valora al Diari Més que «les obres es fan una mica pesades però com que són millores molt importants per a nosaltres, doncs no les patim tant». Amb tot, el director també explica que «la part de l’enderroc, de l’estructura i dels tancaments, la que requereix picar més pedra i fer soroll, es va fer pràcticament tota a l’estiu i ara si han de fer alguna cosa semblant, sempre ho pactem per mirar de destorbar el menys possible». De fet, per a Josep G. Lluís el punt més «dificultós» és a l’hora d’entrada pel fet que la porta principal ha d’estar tancada fins que finalitzin les tasques. «Tenim moltes ganes que acabin perquè aleshores ja disposarem de dues noves aules que ens seran molt útils per a fer desdoblaments, i d’un accés principal adaptat –fins ara les persones amb mobilitat reduïda entraven per una altra porta», sentencia el director de l’Institut Baix Camp. La Generalitat va licitar el projecte d’obres juntament amb les de l’Institut Jaume Huguet de Valls amb un pressupost total de 413.051,86 euros amb IVA inclòs, dels quals 219.413,77 euros són pel centre reusenc.