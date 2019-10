L'Institut Baix Camp de Reus, protagonista del programa 'El Suplent' de TV3

L'actriu catalana Clara Segura es converteix per un dia en professora al centre reusenc

Actualitzada 10/10/2019 a les 16:50

L’Institut Baix Camp de Reus sortirà el proper dilluns 14 d’octubre al programa El Suplent de TV3. En el capítol, que s'emetrà a les 21.55 hores, la reconeguda actriu catalana Clara Segura farà de substituta del professor de català real, en Germà López.La gravació es va fer el passat mes de maig a les aules del centre. Durant dos dies alumnat i professorat del centre va conviure amb tècnics, càmeres i personal de TV3. Des del centre asseguren que va ser «una experiència nova molt interessant i emotiva per tothom».En el nou format de Televisió de Catalunya, quatre personatges destacats d'àmbits molt diversos es converteixen, per un dia, en professors substituts. Els suplents accepten el repte d'impartir una classe que s'aparta del temari habitual que busca ser inspiradora per als alumnes, una «classe de vida» que pugui transformar-los a través de la reflexió, les experiències pròpies i un diàleg emocional.El Suplent és l'adaptació del format italià Il supplente, produït per la Rai 2 i estrenat a Itàlia l'any 2018. El programa s'ha estrenat aquesta setmana a la cadena catalana i va aconseguir una quota del 20,9% i 538.000 espectadors.