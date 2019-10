L'Ajuntament de Reus fa un estudi amb clients del Mercat Central per canviar l'horari

Els resultats s’avaluaran en les «pròximes setmanes» i seran un «element més per arribar a un acord amb els paradistes»

L’Ajuntament fa temps que treballa per canviar els horaris dels Mercats de Reus i en els darrers mesos ha realitzat un estudi al Mercat Central amb els seus clients per ajustar aquest espai a les necessitats dels compradors.La reforma horària del Mercat Central no és un canvi fàcil, ja que els paradistes tenen opinions molt diverses sobre si cal obrir més hores i sobre com pot afectar això a cadascuna de les parades a l’hora d’oferir els seus productes. Ampliar l’horari significaria treballar més hores o contractar més treballadors per part dels paradistes. És per això que des del consistori estan en «constant diàleg» amb els treballadors del Mercat i no volen prendre cap decisió sense arribar a un punt que satisfaci ambdues parts.Per intentar arribar a un acord entre les dues bandes, l’Ajuntament ha realitzat un estudi amb els diferents clients del Mercat Central per tal de veure la seva opinió sobre diferents horaris proposats que, de moment, no han transcendit. Després d’haver consultat una bona quantitat de compradors, l’empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis SA, qui s’encarrega de la gestió dels Mercats de Reus, analitzarà tots els resultats i en traurà unes conclusions que compartirà amb els paradistes per tal de fer-los arribar les impressions dels seus clients habituals. Aquesta compartició de dades es produirà, segons fonts municipals consultades per Diari Més, «en les pròximes setmanes». Les mateixes fonts apunten que «aquest estudi no és res més que un element més per arribar a un acord amb els paradistes per canviar l’horari del Mercat Central». Reus Mobilitat i Serveis SA també s’ocupa del Mercat del Carrilet, però, de moment, en aquest encara no s’ha realitzat cap mena d’estudi, ja que des del consistori se centren primer en el Mercat Central.Donada la complexitat del canvi d’horari del Mercat, des del govern no volen fer-ho ràpid i, a banda d’aquest darrer estudi, n’han realitzat d’altres per tal d’analitzar el nombre més gran de fonts possibles i establir un horari que s’ajusti a les necessitats de clients però sempre tenint en compte els paradistes. Per aquest motiu, fonts municipals remarquen que «tot s’està fent en permanent contacte amb els paradistes». Amb aquesta consulta als clients sobre l’horari l’Ajuntament espera poder convèncer més fàcilment als treballadors del Mercat sobre el canvi de la jornada.Durant aquest 2019 tant el Mercat Central com el Mercat del Carrilet han rebut al llarg del curs la visita de prop de 1.200 alumnes d’infantil, primària i secundària. En detall, més de 750 han visitat el Mercat Central i 410 el Mercat del Carrilet. Aquestes xifres es repeteixen cada any. En tot l’any 2018, la xifra global d’alumnes va superar els 1.800, més de 1.300 al Mercat Central i gairebé 500 al Mercat del Carrilet. L’objectiu d’aquestes visites, incloses en l’oferta d’activitats i recursos educatius de l’Ajuntament de Reus, és descobrir les instal·lacions del mercat, conèixer de prop els productes frescos i tenir contacte amb els paradistes. A partir d’aquesta tardor, els paradistes dels Mercats de Reus han preparat una motxilla de roba per repartir entre els alumnes com a record de la seva visita. Totes aquestes mesures busquen situar els mercats com un espai educatiu per fomentar hàbits d’alimentació saludable, a través de les visites de les escoles i els instituts, però també amb els tallers de cuina que es programen de manera periòdica.