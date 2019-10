Augmenta un 2,5% el nombre de visitants a Reus durant l'estiu

Fins a 34.334 persones han passat per la ciutat

Temporada de tardor

La temporada turística de l’estiu ha resultat satisfactòria per Reus, que ha incrementat un 2,5% el nombre de visitants. Durant aquesta temporada d’estiu, que va finalitzar el passat 30 de setembre, han passat per la capital del Baix Camp fins a 34.334 persones.La regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, va destacar ahir que «un any més, el mercat rus ha mantingut el seu increment». Aquest turista ha augmentat un 12% al Gaudí Centre, un 59% a l’Institut Pere Mata i gairebé ha doblat el nombre de polseres comprades. Respecte a aquests visitants, Caelles va explicar que «és un turista diferent del de fa cinc o més anys. Abans potser venien més per comprar i el turista d’ara està més interessat en el patrimoni i en la cultura».Pel que fa als turistes francesos i holandesos continuen sent els que tenen un «comportament més estable». «En aquesta temporada turística destaca l’increment de visitants alemanys i nòrdics», va assenyalar la regidora. Respecte al turisme de proximitat, Caelles va destacar l’increment dels visitants provinents de Barcelona, principalment en la compra de polseres i la visita al Pavelló dels Distingits de l’Institut Pere Mata. Aquest augment ha estat en els mesos de juny i setembre principalment.Pel que fa als espais municipals més visitats, l’equipament que més ha augmentat ha estat l’Institut Pere Mata amb un increment del 17%. Per la seva banda, la venda de la polsera Visit Reus, que permet l’accés a cinc espais de la ciutat i que inclou una aplicació amb promocions i serveis com l’agenda i el bus per accedir a l’Institut Pere Mata, s’ha incrementat un 10%, arribant a les 6.616 unitats venudes des que la van començar a comercialitzar fa dos anys. Un altre dels espais que la regidora va voler mencionar va ser l’Estació Enològica que va obrir-se a l’abril i per la qual ja han passat 1.567 visitants des que es va inaugurar.A banda del balanç de la temporada d’estiu, la regidora de Projecció de Ciutat també va parlar de la de tardor, la qual va començar el passat 1 d’octubre. D’aquesta campanya tenen previsions positives, especialment pel que fa a les visites escolars. El programa didàctic de Reus Promoció acull les diferents visites educatives al Gaudí Centre i a la ciutat, amb el principal objectiu de divulgar el patrimoni històric i també la figura d’Antoni Gaudí, a través d’unes visites especialitzades que es divideixen en tres grups. Un per a cicle infantil, inicial, mitja i superior; una altra per a grups d’ESO i batxillerat; i el programa Hello/Bonjour Gaudí per alumnes que treballen la llengua estrangera i necessiten una activitat amb aquest idioma.Caelles va argumentar que «l’objectiu és seguir creixent però no és prioritari, volem que l’experiència sigui un grau i mirem molt el perfil del turisme que volem que vingui a la ciutat».