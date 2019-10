Les obres a la Boca de la Mina obligaran a tallar el passeig

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs previs al projecte de millora i recuperació de l’indret

Actualitzada 09/10/2019 a les 11:04

Els treballs previs del projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina han començat aquesta setmana i es preveu que els moviments de terra es facin a partir de la setmana que ve. Els treballs obligaran a tallar la circulació de vianants al llarg de tot el recorregut. Sí que es permetrà l'accés a l'escola Mowgli i a les finques particulars, així com la circulació de vehicles pel vial que enllaça el barri Gaudí amb la carretera de Castellvell.L'Ajuntament de Reus va adjudicar les obres del projecte de millora i recuperació del Passeig de la Boca de la Mina a l'empresa Valoritza Servicios Ambientales SA per un import total de 2.051.407,36 euros. La licitació es va dividir en dos lots, un amb les obres del passeig de la Boca de la Mina, adjudicat per 1.562.862,35 euros, i un termini d’execució d’1 any; i el segon amb les obres del Parc de les Olors, amb un pressupost de 488.545,01 euros, i un termini d’execució de 5 mesos.