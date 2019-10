L'automoció mana en una exproReus que també té en compte els més petits

La fira s’obrirà aquest dijous amb un total de 20.000 metres quadrats, dels quals 12.000 estaran destinats a les principals marques del motor

Una zona de restauració

La fira exproReus arriba aquest dijous a la 49a edició i, com és habitual, l’automoció continua tenint el màxim protagonisme, tot i que també es tenen en compte els més petits. La fira disposarà d’un total de 20.000 metres quadrats dels quals 12.000 estaran destinats a l’automoció. En total hi haurà una trentena de principals marques del sector, representades a través de 26 concessionaris del territori.En aquesta línia, el vicepresident de la Cambra de Comerç, Jaume Batista va destacar ahir que «les expectatives de venda són bones perquè segons dades de Faconauto –la patronal de concessionaris d’automoció– les matriculacions han acabat en positiu el mes de setembre, després d’un any de caiguda», i va remarcar que «en aquesta època de l’any es fan promocions especials i hi ha una bossa important de cotxes de quilòmetres 0 que pot incentivar la seva compra».Pel que fa als més petits, la regidora d’Economia, Coneixement i Habitatge, Teresa Pallarès, va assenyalar que «el 54% de les famílies que visiten la fira tenen fills d’entre 0 i 12 anys», és per això que s’han programat activitats per a nens de totes les edats. Per a infants de 0 a 3 anys, exproReus disposarà d’un Espai Bebè on podran participar en jocs acompanyats dels seus pares. Per als més grans també hi haurà un parc d’aventures amb karts elèctrics, salting, rocòdrom i tirolines. A més, es faran tallers educatius, robòtica, jocs, i ludoteca en anglès. Els adolescents tindran un espai on trobaran videojocs i màquines recreatives.Pallarès va anunciar que «els dos dies laborables de fira es realitzaran activitats més enfocades al públic professional». Entre elles hi haurà una jornada dedicada al sector de les franquícies que es farà aquest dijous. També aquest dijous, el president de PIMEC Catalunya, Josep González, inaugurarà oficialment la fira a les 18 h.L’auditori exterior de firaReus estarà dedicat als locals de restauració que ocuparan un total de 12 estands amb diferents productes d’alimentació, des d’ostres del Delta fins a carns a la brasa, paelles o menjar italià entre altres. Com a novetat d’enguany, aquesta zona de Tasting Village estarà oberta fins a les 23 h. i a partir de les 21 h. serà d’accés gratuït. «És important que el Tasting Village estigui obert perquè volem que també esdevingui un aparador per als municipis del voltant, volem donar-li més protagonisme», va expressar Pallarès.A banda de l’automoció, el Tasting Village i les activitats infantils, exproReus també serà un gran aparador del sector de la llar amb expositors de mobiliari de cuines, de decoració o de jardineria entre altres. En total hi haurà més de 150 expositors destinats a l’automoció, la llar, la tecnologia, la salut i la restauració, entre altres.Entre les novetats d’enguany destaquen una zona per a nous emprenedors amb preus especials per aquelles persones que hagin constituït la seva empresa en els últims dos anys i un concurs musical anomenat El megàfon amb el qual es vol apropar als més joves a la fira multisectorial de referència al territori i que regalarà al guanyador 50 hores gratuïtes de gravació en un estudi.