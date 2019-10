El Cementiri de Reus, el tercer millor de l'Estat per votació popular

També ha assolit la tercera posició en les categories de millor monument i millor activitat de portes obertes

El Cementiri General de Reus ha estat reconegut com el tercer millor recinte funerari de l’estat en la votació popular del Concurs Cementiris d'Espanya, organitzat per la revista Adiós. El cementiri de la capital del Baix Camp també ha assolit la tercera posició en les altres dues categories: millor monument, amb el recentment renovat i rehabilitat Mausoleu del General Prim; i millor activitat de portes obertes, amb les visites nocturnes al cementiri.Els mencionats guardons són un referent estatal en la temàtica dedicada a difondre la cultura funeraria, amb els quals es reconeix la tasca realitzada en projectes de rehabilitació, educació i sensibilització que porten a terme els ajuntaments i des dels organismes que gestionen els cementiris. Amb aquesta iniciativa, la publicació té també com a objectiu, destacar l’interès històric, social, medi ambiental, artístic i patrimonial d’aquests equipaments funeraris.