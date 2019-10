Un any sense la redacció del projecte del pavelló del Molinet de Reus

El PSC denuncia la «manca de voluntat política» per iniciar el disseny d’aquest espai perquè disposen dels recursos econòmics

Actualitzada 08/10/2019 a les 09:38

Molt important per la zona

El pavelló del Molinet és un dels tres equipaments esportius que havien de ser una realitat al voltant del 2020, juntament amb els polilleugers del Cèlia Artiga i el del Joan Rebull. A diferència d’aquests dos últims, el pavelló del Molinet encara no disposa ni de la redacció del projecte, prevista per ara fa un any.El 2018 el govern municipal i el PSC van arribar a un acord per destinar el gruix del romanent de la liquidació dels comptes municipals de 2017 a la construcció d’aquests dos polilleugers, amb una inversió de més d’1.000.000 d’euros cadascun i la redacció del projecte executiu del pavelló del Molinet. En aquell mateix any, l’Ajuntament va anunciar que la redacció d’aquest projecte es portaria a terme a finals del 2018 i la previsió d’execució de les obres era entre els anys 2019-2020, però la realitat és ben diferent. Un any més tard, el pavelló del Molinet encara no disposa de cap disseny.«Que no estigui redactat és una molt mala notícia», expressa Andreu Martín, portaveu del PSC de Reus, al Diari Més, i afegeix que «es tenen els recursos per fer-ho perquè estan assignats amb el romanent de 2017 i, per tant, no hi ha cap excusa i és una situació de voluntat política, em temo que no hi ha cap voluntat de resoldre aquest tema». «Una vegada tinguin el projecte, que tenen els diners i per tant no hi ha cap dificultat, ja intentarem explicar per què costa tenir finançament per executar-lo, però no pot ser que encara no estigui ni redactat perquè així no es pot buscar finançament a cap lloc perquè no se sap quan costarà l’execució», lamenta Andreu Martín, qui afegeix que «no pot ser que hi hagi iniciatives de cofinançament entre municipis i Generalitat que es vagin desenvolupant i aquí estem parats simplement en la redacció del projecte».El portaveu dels socialistes també denuncia que «hi ha un regidor d’Esports que hauria de demostrar ja que això és important per ell i faci tot el que sigui necessari per demostrar que cobrant una retribució sencera i dedicant-se pràcticament per complet a aquesta regidoria és capaç de tirar endavant aquesta redacció» i avisa que «sinó, ens haurem de plantejar denunciar la manca de voluntat del govern per tirar endavant projectes importants per la ciutat».Des del grup municipal del PSC també argumenten que «l’activitat física pels nois i noies a les escoles i instituts és molt important i, per tant, és necessari que hi hagi un equipament que ho faciliti». En aquesta línia, Martín detalla que el pavelló del Molinet té l’objectiu que els alumnes de l’Institut Roseta Mauri puguin fer-hi l’activitat física, ja que «no tenen cap lloc on fer-ho excepte al camp de futbol que hi ha al costat i que no està pensat per realitzar l’activitat física d’un centre educatiu». «L’únic que demano és que en l’ordre de les prioritats això estigui al capdamunt», explica Martín i afegeix que «és una mostra més de què no tenen les prioritats clares i no saben quins són els problemes de la ciutadania i, en aquest cas, dels joves que estan rebent una formació durant molts anys en un centre i no tenen un equipament esportiu digne». Des del consistori detallaven a finals d’agost a aquest mitjà que la redacció del projecte sortiria a licitació «pròximament» però sense especificar cap data aproximada i, fins al dia d’avui, encara no hi ha hagut cap moviment per part de la regidoria d’Esports en aquest aspecte.