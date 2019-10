El TSJC denega que l'Ajuntament de Reus multi per demanar almoina al carrer

D’aquesta manera dona la raó a la CUP i tampoc permet sancionar les persones que vagin sense samarreta per la via pública

Actualitzada 08/10/2019 a les 19:57

«Una major concreció»

Debat polític

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó a la CUP en el recurs que va presentar centrant-se en tres punts de l’Ordenança de Civisme de Reus aprovada el 6 de maig del 2016, això sí, la sentència dona la raó als cupaires parcialment.En detall, el grup municipal de la CUP, juntament amb l’Associació Cultural Despertaferro i l’Associació Reus Som Útils (ARSU) van posar un recurs contenciós contra l’Ordenança de Civisme de Reus, concretant-se en tres articles. El 18.1 que prohibeix la mendicitat i estableix com a infracció lleu la seva pràctica, l’article 27.2.a) que estableix que no està permès dormir de dia o de nit als espais públics, i l’article 34 q) que determina la prohibició d’anar per la via o espais públics «parcialment despullat». D’aquest recurs, el TSJC ha donat la raó a la part denunciant en els articles 18.1 i 34 q) i, en conseqüència, l’Ajuntament haurà de modificar l’Ordenança de Civisme i no podrà multar per demanar almoina o per anar «parcialment despullat» pel carrer. Per contra, sí que podrà fer-ho a aquells que estiguin dormint a la via pública, ja que el TSJC ha desestimat aquesta part del recurs.Edgar Fernández, regidor del grup municipal de la CUP a l’Ajuntament de Reus, ha recordat avui que «fa gairebé 8 anys que insistim que el govern municipal de Reus és un govern racista i classista que du a terme una guerra brutal contra la pobresa i que ERC i els seus valors republicans ni hi són, ni se’ls espera» i ha afegit que «aprofitem per posar sobre la taula la grandíssima contradicció que suposa que un Ajuntament tingui una ordenança que no estava aplicant i que està en total contradicció amb la feina que fan els treballadors socials per poder donar solució a totes aquestes persones que viuen en situació de vulnerabilitat i es troben al carrer demanant almoina per menjar». El regidor cupaire també ha aprofitat l’ocasió per denunciar que «han tret dos bancs d’un parc petit de la Riera de Miró perquè hi anava gent a dormir» i ha exigit al consistori que «deixi de perseguir els pobres, que deixi de destinar diners públics a posar denúncies i treure bancs i els utilitzi per evitar que hi hagi mendicitat, no perseguint-la, sinó fent polítiques socials que l’evitin».Per la seva banda, el govern ha sortit en defensa de l’Ordenança de Civisme i fonts municipals argumenten que «la sentència dona la raó a l’Ajuntament i tomba el posicionament del demandant en tant que l’ordenança és escrupolosa en el respecte als drets fonamentals i té com a objectiu establir normes en favor de la convivència», tot i que el TSJC ha anul·lat dos dels articles de l’Ordenança de Civisme. Segons les mateixes fonts municipals, «el tribunal no entra en el fons dels dos articles declarats nuls. En cap cas posa en qüestió la capacitat de regulació de l’Ajuntament, sinó en el fet que la regulació dels dos articles requereix una major concreció», una afirmació que no es troba dins la sentència del TSJC.D’altra banda, l’Ajuntament treu pit recordant que «el tribunal dona la raó al consistori en relació amb la prohibició de dormir en espais públics, en compartir l’opinió que la regulació té com a finalitat assegurar la convivència». El govern també comunica que «atenent que la decisió judicial únicament posa en qüestió la falta de concreció en el redactat dels dos articles, ja hem començat a treballar en una nova redacció per precisar-ne la regulació».«Les ordenances de civisme no han de servir per regular les actituds i sancionar-les quan convingui», ha argumentat aquest dimarts Edgar Fernández, qui ha afegit que «nosaltres seguim apostant perquè hi hagi una ordenança que aposti per la convivència». «El primer que s’hauria de fer és agafar l’equip de la mediació de la Guàrdia Urbana i preguntar que han pogut fer d’èxit per fomentar la convivència quan hi ha hagut conflictes comunitaris», ha detallat el regidor cupaire.«Entenem que la resta de l’ordenança hauria d’estar subjecta a un debat polític, una cosa és que no resulti com nosaltres voldríem però hem de poder parlar si els patinets s’han de regular a l’Ordenança de Via Pública o la de Civisme», han argumentat des de la CUP, i han afegit que «el que nosaltres pretenem és que hi hagi un debat, no anul·lar-la i prou». Ara aquests dos punts que el TSJC ha anul·lat s’hauran d’eliminar de l’Ordenança de Civisme en el pròxim Ple municipal però des de la CUP avisen que «volem debatre aquesta ordenança al complet, no volem presentar un nou recurs al TSJC, tot i que ja sabem que els tribunals ens acostumen a donar la raó en l’Ordenança de Civisme, com ja va passar fa dos mandats i ara».