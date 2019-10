Uns 15 usuaris al dia es connecten al wifi d'equipaments municipals de Reus

Biblioteques, centres cívics, casals i instal·lacions esportives sumen fins a 4.300 usos aquest 2019

Actualitzada 07/10/2019 a les 14:13

Destaca Mas Carandell

Els equipaments municipals de Reus que ofereixen servei de wifi han registrat, al llarg dels primers nou mesos d’aquest 2019, un total de 4.269 usos. Les dades, recollides al portal d’Open Data de l’Ajuntament de Reus, perfilen la Biblioteca Central Xavier Amorós com l’edifici on més persones fan ús del sistema. En detall, enguany, el centre acumula 2.308 usos que representen més del 50% del global dels equipaments. La Biblioteca Central millora, a més, les xifres dels anys anteriors: entre gener i setembre de 2018 havia tingut 2.184 usos que havien estat 2.176 en el mateix període de 2017.Per darrere de la Xavier Amorós hi ha l’altra biblioteca municipal, la Pere Anguera, a molta distància. Les instal·lacions de Mas Iglesias sumen 689 usos enguany. El 2018, n’havien assolit 513 entre gener i setembre i, el 2017, 495. Tot i la progressió ascendent, el global de 4.269 usos deixa una mitjana de 15,6 usos al dia pels 273 dies que tenen els primers nou mesos de l’any. Repartida entre els 20 equipaments que comptabilitza Reus Open Data, la mitjana es queda en 0,78 usos per equipament i dia.Pel que fa als centres cívics, el del Carme és amb diferència el que rep més usos. Enguany han estat 205 davant dels 57 del de Mas Abelló, 98 del Mestral, 133 del Migjorn, 116 del Llevant i 27 del Ponent. El passat 2018, el Centre Cívic del Carme també havia destacat: tenia 153 usos entre gener i setembre i, el 2017, n’havia registrat 148.El portal Reus Open Data també recopila informació de l’ús del wifi relativa a equipaments municipals d’altres àmbits, com ara el Pavelló Olímpic –21 usos–, l’OME –4 usos– o el Teatre Fortuny –11 usos–. El Casal Jove és, d’aaquests, el que més usuaris de wifi atrau, amb un total de 163 en el que portem d’any, mentre que el Casal de Dones compta fins ara amb 18 usos.Al seu torn, el Mas Carandell també acumula una xifra important d’usos. Són, entre gener i setembre, fins a 300, que havien estat 243 al mateix període de 2018 i un total de 174 el 2017. En tots els casos la xifra creix, tot i ser continguda. Més residual és el paper del CIMIR –10 usos– o de l’IMAC –13 usos–. L’objectiu de la xarxa wifi als equipaments és permetre la navegació per internet a qualsevol ciutadà des del seu dispositiu a través de punts d’accés que donen cobertura dins un radi d’entre 20 i 50 metres en espais tancats.