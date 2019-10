Reus Ocult 2019 mostra les entranyes d'una dotzena d'espais

El terrat de l’Ajuntament o el pati de la Casa March obrien per primer cop

El Reus Ocult, l’activitat més destacada de l’associació Espais Ocults, va arribar aquest cap de setmana a la seva cinquena edició. La proposta, igual que en els quatre anys anteriors, plantejava la possibilitat d’accedir a espais de la ciutat que normalment no són fàcilment accessibles, i fer-ho a través de visites guiades «per fer que els assistents mirin, però també que vegin». D’aquí el lema d’aquesta cinquena edició, que ha estat Mires o veus.Reus Ocult va obrir al públic, de forma gratuïta, dotze espais diferents i de caire molt heterogeni de la ciutat. La xifra representava un nombre important en relació a l’edició de l’any passat. El dipòsit d’aigua de l’Institut Pere Mata, el Xalet Serra, el Refugi antiaeri del Mercadal, la Sala Noble de la Reial Congregació de la Puríssima Sang, el Mas Pintat, el Mas de Tallapedra, la Bòbila Sugranyes o la ruta de portes de resistència van ser alguns dels escenaris de la iniciativa. També n’hi havia un total de cinc de nous, que no s’havien ofert anteriorment: el terrat de l’Ajuntament de Reus, el Círcol, el Mas dels Canonges, el Columbari i exterior de l’església de Sant Joan i el pati de la Casa March.Aquesta vegada, l’activitat ha estat possible gràcies a l’acció dels 150 voluntaris que han fet, entre altres labors, de guies durant les visites al patrimoni cedit pels seus propietaris.