La unitat de mediació i resolució de conflictes de la Guàrdia Urbana de Reus gestiona més de 200 casos el 2018

La majoria responen a relacions entre comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària

Actualitzada 07/10/2019 a les 12:24

La Unitat de Mediació i Resolució de Conflictes de la Guàrdia Urbana de Reus (UMIRC) ha gestionat més de 200 casos el 2018, una xifra que es manté força similar a anys anteriors. En concret, es van atendre 213 casos, una vintena menys que el 2017. La majoria de casos en els quals s'ha actuat són en relacions entre comunitats de veïns, conflictes al carrer i convivència comunitària. Representen un total de 160 casos, dels quals 25 tenen a veure amb situacions familiars, 24 per conflictes escolars i 4 amb grups de joves. Segons informen fonts municipals, el conjunt de casos gestionats durant l'any passat van implicar 563 persones, bàsicament dels 31 a 65 anys d'edat, seguits de joves d'entre 13 a 18 anys. La UMIRC és la unitat específica del cos policial per analitzar i identificar els àmbits de conflicte com l’incivisme o la intolerància i per dissenyar accions preventives adreçades a fer disminuir la percepció d’inseguretat.