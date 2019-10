Dos xefs valoren les 35 tapes que es podran degustar a la Ganxet Pintxo

La ruta gastronòmica organitzada per la Cambra de Comerç de Reus començarà el 7 de novembre

Actualitzada 07/10/2019 a les 20:21

La competència

La Ganxet Pintxo ja escalfa motors i durant tot el matí d’avui dilluns el Mercat Central de Reus ha acollit a la trentena d’establiments que participaran en l’edició de la tardor perquè milloressin les tapes que presentaran amb l’ajuda de dos xefs.Tal com es va fer en l’edició de primavera, els establiments participants han presentat les seves tapes en un estand habilitat al Mercat Central per realitzar la presentació de les respectives tapes, les quals han estat coordinades per dos cuiners de referència del territori, Jaume Solé, xef executiu de Port Aventura, i Pep Moreno, xef del restaurant Deliranto. La decisió de portar dos cuiners referents és, segons ha detallat Jaume Batista, vicepresident de la Cambra i coordinador de la Ganxet Pintxo, perquè «volem que les tapes millorin cada dia pel que fa a la qualitat i quantitat sobretot per justificar els augments de preu que hi ha hagut». «Una vegada ens han presentat el llistat de les tapes, els xefs el que fan és donar la seva opinió i intenten millorar la tapa i com fer-la més atractiva de cara al públic».L’edició de la tardor ja és la 17a i se celebrarà del dia 7 al 17 de novembre. En aquesta, com en l’anterior, hi participaran 35 establiments oferint tapes i un que disposarà d’un menú de tapes. El preu de les degustacions serà de 3,5 euros amb la beguda inclosa. Batista ha destacat que «volem promocionar els productes de la terra i del país» i ha assenyalat l’avellana de Reus i l’oli d’oliva DOP Siurana com a elements principals d’alguns plats. Enguany, aquesta ruta de tapes compta amb la Sandra Capitán, jugadora del juvenil femení del CF Reus, al cartell, una decisió presa per «donar una mica de suport al Reus Deportiu com a institució», ha argumentat Batista, qui ha afegit que «el futbol femení és un esport a l’alça i, juntament amb el club, es va decidir que fos la Sandra qui aparegués al cartell».Sobre una altra ruta de tapes que també se celebra en dates similars, el vicepresident de la Cambra ha afirmat que no els preocupa. «La Ganxet Pintxo va néixer per fomentar aquest consum i totes les iniciatives són benvingudes, el que passa que crec que s’hauria pogut fer d’una manera que no coincidissin», ha explicat Batista, qui ha assenyalat que «que hi hagi una alternativa és bo i el públic segurament ho agrairà». «Tot el que sigui donar vida al món de la restauració de la ciutat és bo», ha puntualitzat.