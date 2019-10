Guirao demana no fer «prejudicis de valor» sobre la sentència i aposta pel «diàleg» entre els partits

El ministre de Cultura visita el Centre de Lectura de Reus i s'obre a col·laborar amb l'ampliació de les instal·lacions

Actualitzada 06/10/2019 a les 17:33

Obres d'ampliació del Centre de Lectura de Reus

El ministre de Cultura en funcions, José Guirao, ha demanat no fer «prejudicis de valor» sobre la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O abans que aquesta es faci pública. «Hi ha molta gent que dona per fet que com serà la sentència», ha assegurat. Davant d'això, ha reiterat que cal «diàleg» entre les forces polítiques. El titular de Cultura ha visitat aquest diumenge el Centre de Lectura de Reus des d'on s'ha interessat pel projecte d'ampliació de les instal·lacions i s'ha mostrat obert a col·laborar-hiPreguntat sobre la proposta d'ERC per una llei d'amnistia per als presos independentistes un cop es conegui la sentència del Suprem, Guirao ha preferit no pronunciar-se al·legant que no són «assumptes seus». El ministre ha dit que s'ha d'esperar a que es faci pública la resolució: «Per experiència, fins que no es produeixi no s'han de prejudicis de valor o qualificacions».Així mateix, ha defensat que el PSOE «porta molt de temps esgrimint l'argument del diàleg» i ha insistit que donada la situació institucional de Catalunya s'ha d'apostar pel diàleg intern entre les forces polítiques i entre els governs espanyol i català.El titular de Cultura ha recorregut les instal·lacions del Centre de Lectura de Reus on ha pogut veure la col·lecció dels llibres incunables de l'equipament. Tot i que les competències de l'àmbit cultural estan transferides al Govern, Guirao ha apuntat que el ministeri «pot aportar moltes coses, des de suport institucional o tècnic fins a econòmic». Amb tot, ha expressat que la seva col·laboració estarà lligada «sempre» a un acord entre totes les parts, atès que són «absolutament respectuosos amb les competències de cadascú». «La voluntat hi és sempre en la mesura de l'interès del projecte i de les nostres possibilitats», ha afegit.Per la seva banda, el president de l'entitat, Lluís Miquel Pérez, ha recordat que ja es va arribar a un acord amb el ministeri quan es va rehabilitar el teatre. «Esperem tirar endavant aquest projecte amb la col·laboració de totes les institucions, perquè és imprescindible», ha dit Pérez.