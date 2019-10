«Si desapareixen les abelles, el 80% de les plantes també ho farien»

Fridays for Future Reus va tornar a organitzar la concentració setmanal a la Plaça de Prim de Reus

Actualitzada 05/10/2019 a les 17:30

Després de les activitats realitzades durant la setmana del clima, el moviment Fridays for Future Reus va tornar a organitzar la concentració setmanal a la Plaça de Prim. Divendres l'apicultor l'Iñaki Alonso, va parlar sobre la situació de les abelles, els motius pels quals estan desapareixent i el que podem fer per a evitar-ho. L'acte també va comptar amb un pintacares infantil d'animals en perill d'extinció.L’acte va començar amb la lectura del manifest setmanal i amb un minut de silenci que es va dedicar en record a l’activista Xavier Juanpere Olivé, que va morir dimarts passat, dies després de la xerrada que va realitzar durant la darrera concentració de Fridays For Future, el 20 de setembre.Tot seguit, Iñaki Alonso, va començar explicant els avantatges de l’apicultura tradicional, que es preocupa per mantenir reserves necessàries de mel en les arnes per alimentar a les abelles, mentre que l’apicultura industrial retira tota la mel per vendre-la i alimenta a les abelles amb xarop de sucre. Aquest sucre no és comparable nutricionalment a la mel, que les dona molta qualitat de vida.També es va destacar la importància de l’existència de les abelles, un petit insecte que s’encarrega de pol·linitzar el 80% de les espècies vegetals. Si les abelles s’extingissin, la majoria de plantes i cultius també ho farien. Segons Alonso, «caldria anar amb un pinzell recollint el pol·len per fer la mateixa tasca manualment». De fet, darrerament s’ha alertat de la greu desaparició d’abelles a causa del canvi climàtic, ja que «les altes temperatures fan que deixin d'hivernar i que no tinguin els nivells d'energia que necessiten per reproduir-se».Altres causes de la seva desaparició són els insecticides, els incendis, i les instal·lacions d’energia i telecomunicacions de les ciutats.Alonso va alertar que l’activitat humana i concretament el consumisme deteriora els ecosistemes, i que «hauríem de donar el mateix valor que donem al nostre cos a les coses que comprem i no llençar-ho tan ràpidament». Segons l’apicultor, els horts urbans i plantes aromàtiques o gira-sols als jardins i balcons poden ajudar a evitar la desaparició de les abelles a les ciutats.Iñaki Alonso és un apicultor amb una àmplia experiència amb comunitats indígenes a la formació d'apiaris comunitaris. També va estar involucrat en projectes de nutrició infantil a base de preparats de mel i pol·len. Actualment el seu col·lectiu treballa a l'àrea d'Alforja i te unes 15 arnes per autocosum i preparació de diversos productes per la gent de la zona.