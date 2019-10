En arribar al lloc de l'accident els agents han comprovat que el conductor accidentat i l'acompanyant s'havien fugat

Actualitzada 05/10/2019 a les 19:10

Un vehicle que circulava per l'Avinguda Onze de Setembre de Reus s'ha estampat contra un arbre. Els fets han ocorregut a les 17.49 quan Policia Local, Bombers i SEM ha rebut l'avís.En arribar al lloc de l'accident els agents han comprovat que el conductor accidentat i l'acompanyant s'havien fugat. De fet, el SEM s'havia personat per atendre possibles ferits i ha marxat del lloc sense poder intervenir a ningú. Una dotació de Bombers ha procedit a retirar l'arbre, que degut a l'impacte ha quedat tombat al mig de la via impedint el pas a la resta de vehicles també han apartat el cotxe.