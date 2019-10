La Guardia Urbana de Reus aixeca 982 actes per consum d'alcohol al carrer

A més a més, també s'han denunciat 696 persones per miccionar a la via pública

Actualitzada 04/10/2019 a les 17:32

La Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat 982 actes contra el consum d'alcohol a la via pública en els darrers nou mesos. El cos municipal de seguretat manté la pressió policial contra l'incivisme, i aquest 2019 ja ha aixecat 2.467 actes contra actituds incíviques, especialment vinculades a l’oci nocturn.La majoria de comportaments denunciats estan vinculats a l’oci nocturn, no tant pels locals com pels clients, que quan surten o es troben al carrer no respecten el descans dels veïns. La Guàrdia Urbana fa constants contactes amb els propietaris dels locals, per conscienciar envers la necessitat de fer conviure l’oci nocturn amb la resta d’activitats que tenen lloc a la ciutat; i controla les actituds incíviques que es poden produir a la via pública.Els actes incívics més denunciats són consumir alcohol (982) i miccionar a la via pública (696), seguits per embrutar la via pública (93) i molèsties per sorolls (73). En el que portem d'any, la Guàrdia Urbana ha multiplicat els controls de civisme. Ja només al 2018 es van fer 2.557, mentre que el 2017 van ser 922.