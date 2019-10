L'Ajuntament de Reus retira la pancarta i el llaç groc de la façana

El recurs presentat per l’alcalde, Carles Pellicer, continua endavant

Actualitzada 04/10/2019 a les 17:10

La façana de l’Ajuntament de Reus ja no llueix des d’aquest divendres la pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics» i el llaç groc que hi havia penjats. Fonts municipals han confirmat a l’ACN que aquesta nit passada s’han retirat els dos símbols arran del requeriment de la Junta Electoral de Zona (JEZ), que obligava a fer-ho en un termini màxim de 24 hores. Tot i això, el recurs presentat per l’alcalde, Carles Pellicer, continua endavant . En el text el batlle argumenta que la pancarta no identifica cap formació política en concret, sinó que «és una mostra de protesta pel fet que hi hagi polítics que es troben empresonats de forma preventiva des de fa quasi dos anys».A més, Pellicer manté que «aquesta protesta és compartida per un ampli sector de la població i d’ideologia diversa, ja sigui independentista o no».La JEZ va resoldre a instàncies de Ciutadans, que havia presentat un recurs en relació als símbols que s’exhibeixen a Reus i en set municipis més de la demarcació de Tarragona.La resolució de la JEZ, dictada dimecres, considera que la pancarta «vulnera el principi de neutralitat que han de respectar els poders públics en període electoral, ja que constitueix una exteriorització de la ideologia d’una part dels partits polítics que concorren a les eleccions però no del conjunt de la ciutadania».