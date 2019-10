Jet2 programa 270.000 seients a l'Aeroport de Reus per l'estiu de 2020

L’actual ruta amb Glasgow s’allarga tot l’octubre arran d’«un augment de demanda ‘last minute’» per la fallida de Thomas Cook

Actualitzada 03/10/2019 a les 21:15

D’1 a 5 vols setmanals per ruta

La segona aerolínia en usuaris

La companyia anglesa Jet2 oferirà uns 270.000 seients en rutes vinculades a l’Aeroport de Reus durant la temporada turística de 2020, tal com detallen fonts de l’aerolínia al Diari Més. La xifra –fins a 135.000 bitllets són i altres 135.000, de tornada– representa un increment de 32.000 places respecte a les 238.000 que es van posar a la venda aquest estiu de 2019 i confirma l’aposta pel territori com «una destinació que funciona».Jet2 vola a Reus des del total de les nou bases de què disposa, que es localitzen a Leeds, Manchester, Newcastle, East Midlands, Birmingham, Londres Stansted, Edimburg, Belfast i Glasgow. Les mateixes fonts detallen que aquestes nou connexions, que han estat vigents enguany, tindran continuïtat. Els bitllets ja es troben a la venda. Des de l’aerolínia avisen que la quantitat de seients que es comercialitzaran de cara a l’any 2020 «podria variar» al llarg d’aquests següents mesos, a causa del «context canviant».De moment, una decisió que ja ha pres Jet2 ha estat ampliar l’actual ruta Reus-Glasgow «arran de la detecció d’un augment de la demanda last minute». La connexió, que va activar-se el passat 4 de maig i «havia d’acabar al setembre», finalment «s’operarà tot el mes». Fins el 20 d’octubre els vols seran en dimarts i dissabte i, a partir del dia 21, només en dimarts. En concret, «seran sis vols més els que s’incorporaran». Tot i que des de la companyia no ho aclareixen, molt probablement el pas hagi tingut a veure amb la fallida de Thomas Cook, que també disposava de l’enllaç amb Glasgow. En aquest sentit, els darrers moviments de repatriació de turistes que van adquirir els paquets del touroperador a Reus s’operaran aquest dia 6, diumenge.Així, i segons està previst ara, l’estiu de 2020 Jet2 enllaçarà Reus i Leeds a partir de l’11 d’abril i fins el 31 d’octubre, amb entre tres i quatre vols setmanals. La connexió amb Manchester s’estrenarà el 4 d’abril i tindrà durada fins l’1 de novembre, amb entre un i cinc vols setmanals. Pel que fa a Newcastle, els vols –entre un i tres a la setmana– seran del 4 d’abril al 31 d’octubre i a East Midlands –entre un i tres– s’operaran del 3 d’abril al 30 d’octubre. Serà possible viatjar a Birmingham amb Jet2 del 4 d’abril al 31 d’octubre –entre un i tres– i a Londres Stansted –entre un vol i cinc a la setmana– es podrà volar del 30 d’abril a l’1 de novembre. Edimburg, per la seva banda, estarà disponible del 4 de maig al 23 d’octubre, amb dos o tres vols setmanals. A Belfast, l’aerolínia començarà a volar el 10 d’abril i ho farà fins l’1 de novembre, amb entre dos i quatre vols setmanals i, a Glasgow –entre dos i tres vols–, del 4 d’abril al 24 d’octubre.La temporada d’estiu, doncs, l’expandeix la companyia anglesa cap a l’abril i l’entra al novembre. En una entrevista a aquest rotatiu, l’estiu del passat 2018, el CEO de Jet2, Steve Heapy, apuntava ja que «començarem a iniciar els vols a l’abril quan, abans, normalment, arrencàvem cap al maig».Jet2 és la segona aerolínia en nombre de passatgers a l’Aeroport de Reus, segons dades fetes públiques per Aena i corresponents a aquest 2019. La companyia se situa únicament per darrere de Ryanair. En els primers vuit mesos de l’any, Jet2 ha mogut un total de 172.573 viatgers, la majoria dels quals s’han concentrat en els mesos de juny –44.867 seients venuts–, juliol –45.864– i agost –50.739–.