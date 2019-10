Ginkoplanet estudia els diferents pressupostos per aixecar l'hotel del Pallol

Es pretèn iniciar les obres de construcció tan aviat com es pugui per seguir amb el calendari previst de l’allotjament de quatre estrelles

Actualitzada 04/10/2019 a les 08:33

Enllestit a meitats del 2020

Ginkoplanet es troba ara mateix analitzant els diferents pressupostos de diverses empreses per començar a aixecar l’hotel del Pallol tan aviat com sigui possible.Les obres s’han anat aturant en més d’una ocasió. L’any passat va completar-se l’enderroc dels edificis que ocupaven el solar però des del maig del 2018 no va produir-se cap més moviment fins a finals del maig d’enguany quan Profirex va encarregar-se del sanejament i l’excavació del terreny per, posteriorment, poder començar a aixecar l’allotjament de quatre estrelles. Aquestes tasques van allargar-se durant dos mesos aproximadament però la construcció de l’hotel encara no ha pogut començar perquè les obres van patir un nou revés. Les feines d’excavació van posar al descobert restes arqueològiques dels segles XVI i XVII que van haver de ser analitzats pels arqueòlegs, igual que el terreny, durant al voltant de dues setmanes.Això va provocar que les obres s’aturessin durant dues setmanes però en cap cas van provocar retards en els terminis establerts. Ara, fonts de Ginkoplanet detallen al Diari Més que «amb l’informe arqueològic favorable, estem acabant d’enllestir els tràmits per obtenir la llicència corresponent i, a la vegada analitzant les diferents propostes de les empreses i els seus pressupostos per començar a aixecar el futur allotjament». La voluntat de la promotora és començar les obres tan aviat com sigui possible, tot i que encara no es poden marcar una data exacta de l’inici de la construcció.Segons s’ha comunicat en més d’una ocasió des de la promotora, el calendari previst és tenir l’allotjament de quatre estrelles enllestit a meitats de l’any vinent, el 2020, quan podria començar a acollir els primers turistes.El projecte continua amb el mateix full de ruta establert i també amb el mateix disseny. Tindrà una superfície total de 9.000 metres quadrats, la meitat dels quals estaran destinats a l’allotjament i els altres 4.500 al comerç. Aquesta circumstància es produeix perquè Ginkoplanet és la propietària de la meitat de la superfície i l’altra meitat és una concessió de l’Ajuntament per 60 anys. L’hotel tindrà més de 80 habitacions i oferirà una zona de restauració, gimnàs i una terrassa coberta amb una petita piscina.L’espai dedicat al comerç es trobarà a la planta baixa i, previsiblement, connectarà amb el Passeig Comercial El Pallol, el qual es veurà dinamitzat amb aquest allotjament que portarà més turistes a la zona.