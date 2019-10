Ferida una nena després de ser atropellada per una patrulla de Mossos a Reus

La menor es troba a la UCI de l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 04/10/2019 a les 20:02

Una nena de vuit anys va ser atropellada dijous al migdia per una patrulla de Mossos d'Esquadra a l'avinguda Marià Fortuny de Reus, segons ha avançat TarragonaDigital. La menor va resultar ferida de gravetat i, de moment, es troba ingressada a la UCI a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona.En el moment dels fets, segons ha pogut saber Diari Més els agents de la policia autonòmica havien estat requerits per una situació d'emergència i portaven les llums i les sirenes activades. L'incident es va produir a les 14.45 hores prop de l'Escola Arce de Reus. La nena, d'origen xinès, hauria creuat un pas de zebra amb el seu patinet quan va ser atropellada.Segons l'atestat de la Guàrdia Urbana de Reus, el semàfor estava en verd per als vianants i el cotxe patrulla portava tant les senyals lumíniques i acústiques activades.La menor va ingressar primer a l'Hospital Sant Joan de Reus i després la van traslladar al Joan XXIII de Tarragona, on la menor es troba ingressada a la UCI amb pronòstic greu, segons han confirmat fonts del centre hospitalari. Els agents que van patir l'accident estan molt afectats a causa de l'atropellament i estan pendents de l'evolució de la menor.