Creen una associació de voluntaris per acompanyar pacients del Sant Joan

Amics de l’Hospital de Reus busquen persones majors d’edat que tinguin temps i vulguin dedicar-lo a fer costat a malalts en situació de soledat

Actualitzada 04/10/2019 a les 12:46

«Obrir» el centre a la comunitat

El Programa de Voluntariat de l’Hospital Sant Joan de Reus incorpora, a partir d’aquest mes d’octubre, l’Associació Amics de l’Hospital de Reus, una entitat sense ànim de lucre que aplegarà persones disposades a realitzar tasques d’acompanyament i suport afectiu als pacients que ho requereixin durant la seva estada hospitalària o per a la realització de proves mèdiques. La presidenta de l’associació, Mercè Costafreda, explicava ahir en la presentació de la iniciativa que «no venim a substituir ningú, sinó a afegir-nos-hi» i que la voluntat és donar suport a «persones que viuen en un espai de soledat, que no tenen família, han vingut de fora o es troben sense vincles». «Serà sempre amb la voluntat expressa de l’usuari i, si s’escau, també de la seva família», afegia Costafreda, que destacava que «no ens ocuparem de cap qüestió mèdica perquè no som personal sanitari».De moment, el grup compta amb una dotzena de voluntaris, i espera incorporar estudiants de Medicina. Tots ells, i també els que se sumin a l’Associació Amics de l’Hospital de Reus «rebran formació en diferents àmbits bàsics, com ara l’empatia» i abordaran amb el pas del temps temes més complexos «per poder comprendre la situació dels pacients». «Els voluntaris hauran de demostrar que poden fer aquesta funció que demana discreció, respecte i no interferir en cap cas en la feina dels metges», apuntava la presidenta de l’entitat.El col·lectiu busca persones disposades a assumir aquest rol, «que està present a molts altres hospitals però que faltava al de Reus». Amics de l’Hospital de Reus tenen la seu a la planta -1 del Sant Joan i un horari d’atenció de dilluns a dimarts de 10 a 12 h. i els dijous i divendres, de 16 a 18 h. També tenen un correu, que és amicshospital@hospitalsantjoan.cat.Pot ser voluntària qualsevol persona que tingui més de 18 anys i pugui dedicar un temps a l’acompanyament dels pacients. L’entitat ha obtingut el suport de diverses organitzacions i particulars, alguns dels quals han realitzat donacions. «La primera no ens va portar diners però no ens en va costar cap i ens va donar una imatge, la que va fer l’artista Salvador Juanpere i que il·lustrarà la nostra tasca», precisava Costafreda.Núria Sardà, expressava també ahir en nom de la direcció del centre sanitari que «als hospitals passen coses tan sensibles com la salut» i deia que «no poden ser espais tancats, han de ser permeables. Això és precisament el que fem ara, obrir l’Hospital Sant Joan a la comunitat i deixar que la comunitat entri i participi». Al seu torn, el regidor de Salut, Òscar Subirats, valorava que «és molt positiu que des de la societat civil hi hagi algú que emprengui aquesta iniciativa».