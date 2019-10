Un pas elevat sobre la C-14 donarà continuïtat al camí de Mas Calvó

La Generalitat ha adjudicat la redacció del projecte amb un pressupost de 58.000 euros

Cinc mesos de termini

La Generalitat ha adjudicat la redacció del projecte per unir el camí de Mas Calvó, ara separat per la C-14, a l’empresa Certel Consultores SL per un preu de 58.080 euros amb IVA inclòs.El contracte es va formalitzar el passat dimarts 1 d’octubre i l’empresa té ara cinc mesos per a redactar i presentar un projecte que aporti la solució definitiva a la problemàtica actual, el tall de la C-14 en un punt del camí de Mas Calvó. Aquest camí està «tallat ancestralment per la C-14 i connecta amb una sèrie de finques a les quals l’accés actual s’ha de fer per diferents camins que obliguen a un llarg recorregut», detallen a l’informe des de la Generalitat. Així doncs, per posar remei a aquesta situació la Generalitat va treure a licitació el disseny i la definició, a nivell de projecte constructiu, del pas elevat que passi sobre la C-14 per donar continuïtat al camí, «tot definint un nou traçat en planta i alçat».Aquest nou pas elevat estarà ubicat al punt quilomètric 2,4 de la C-14 i ha de permetre «la reposició del nou camí sense afectar els actuals accessos directes a la carretera de l’actual camí de Mas Calvó», es detalla en l’informe de la licitació on també s’avisa que «es respectaran els gàlibs normatius tenint en compte que en aquest tram hi circulen transports especials», per tant, tindrà una alçada i una amplada suficient perquè tots els vehicles puguin continuar circulant per aquesta mateixa carretera.Certel Consultores té un termini màxim de cinc mesos per presentar el disseny d’aquest pas elevat, un temps en el qual l’empresa haurà de presentar la geotècnia, definir les obres de fàbrica, detectar els serveis afectats, la senyalització, l’abalisament, les expropiacions, un pressupost estimatiu del cost d’execució del projecte i, finalment, una maqueta perquè la Generalitat doni el vistiplau al disseny del projecte. Precisament, aquesta tasca estarà supervisada de prop pel Servei Territorial de Carreteres de Tarragona.El pas elevat té una longitud prevista d’uns 400 metres i un pressupost d’execució d’1.200.000 euros, tot i que aquestes dades poden variar, ja que és l’empresa encarregada del disseny del projecte qui determinarà aquests aspectes que, s’aproximaran als previstos.