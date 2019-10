Un ferit lleu en una sortida de via a la C-14 a Reus

Els Bombers han fet tasques d'excarceració

Actualitzada 03/10/2019 a les 17:35

Un home de 38 anys ha resultat ferit lleu després de patir un accident a la C-14 a Reus. El Servei Català de Trànsit ha rebut un avís a les 15.42 hores per una sortida de via amb un sol vehicle implicat. El conductor, per causes que es desconeixen, ha col·lidit contra la mitjana i ha resultat ferit.Els Bombers han acudit amb dues dotacions i han hagut de fer tasques d'excarceració pel sostre, ja que el conductor ha quedat atrapat dintre del vehicle. L'home de 38 anys ha estat traslladat fins a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic menys greu.Fins al punt han acudit tres patrulles de Mossos d'Esquadra i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Un dels carrils de la C-14 ha quedat tallat durant una estona.