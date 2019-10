Reus Ocult arriba a la 5a edició amb cinc espais nous per visitar

Enguany es podran descobrir fins a 12 punts

Actualitzada 03/10/2019 a les 11:39

El Reus Ocult, l’activitat més emblemàtica de l’associació Espais Ocults, arriba aquest cap de setmana a la cinquena edició amb una dotzena d’espais per visitar. Com ja comença a ser habitual en aquests darrers cinc anys, l’associació permetrà a la ciutadania conèixer racons desconeguts o que no s’han observat amb deteniment del patrimoni de la capital del Baix Camp. És per això que el lema d’enguany és Mires o veus perquè «volem ser el dit que apunta a certs elements o espais, perquè molt sovint les persones mirem molt però no veiem», va explicar ahir en la roda de premsa de presentació Eliseu Bàrcena, president de l’associació Espais Ocults.«En aquests cinc anys hem passat de ser una activitat sorpresa a una que la gent ja espera. És un goig molt important poder celebrar cinc anys», detallava Bàrcena, qui remarcava que «es manté l’estructura habitual amb 12 espais que es poden visitar, la ruta de portes, l’activitat petits exploradors i el pedaleja el Reus Ocult».D’aquests 12 indrets que es poden visitar, n’hi ha cinc que són nous d’enguany: el terrat de l’Ajuntament, el Círcol, el Mas dels Canonges, el columbari i l’exterior de l’església de Sant Joan i el pati de la Casa March. A banda d’aquestes novetats, també hi ha dos espais que es podran tornar a visitar enguany després d’un parell d’edicions sense poder-ho fer: el Mas Tallapedra i la sala Noble de la Reial Congregació de la Puríssima Sang. La resta d’espais que es podran veure són el dipòsit d’aigua de l’Institut Pere Mata, el Xalet Serra, el refugi antiaeri de la plaça del Mercadal, Mas Pintat i la Bòbila Sugranyes. Aquesta edició compta amb 150 voluntaris, el màxim que poden acollir i això ha fet que algunes persones n’hagin quedat fora. Un fet que des de l’associació han lamentat i agraït.