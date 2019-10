Quaranta anys a tota màquina

L’Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus celebra quatre dècades d’existència amb diversos actes

«Quan era petit jo vivia a Barcelona, al carrer Ferran, i per tant molt a prop de l’Estació de França. Eren uns temps difícils, i per distreure’m, el pare em portava cada diumenge a l’estació a veure els trens. Jo em quedava bocabadat amb aquelles bèsties que treien fum».Així és com recorda Jaume Casas el despertar de la seva passió pels trens. Un delit que comparteix amb la resta de persones que, com ell, són socis de l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Reus, entitat que aquest any celebra els 40 anys d’existència.Quatre dècades durant les quals l’associació ha treballat en la divulgació i conservació de la història ferroviària local. Una labor que es va veure especialment culminada l’any 2003, amb la inauguració del Parc Ferroviari de Misericòrdia. Allà, un Trenet de cinc polzades que transitava per una via de 500 metres va meravellar –i ho fa encara– bona part de la ciutat. A dia d’avui, el Parc del Trenet compta amb més de 700 metres de via, una trentena de vagons i cinc màquines (una de les quals és de vapor).Altres fites rellevants de la història de l’entitat han estat l’organització de fins a tres Congressos Nacionals d’Amics del Ferrocarril, així com l’edició de la revista Bifurcació i de diversos llibres, entre els quals 25 anys d’història. 25 anys d’il·lusions, escrit per Jordi Ramon i el mateix Jaume Casas, que ha estat vinculat a l’associació des dels seus orígens.A més, els Amics del Ferrocarril de Reus tenen a disposició de la ciutat, amb especial èmfasi en els escolars, fins a tres maquetes que reprodueixen, a diferents escales, diversos paisatges i recorreguts ferroviaris. Una d’elles reprodueix el recorregut del tren des de Reus fins a Montblanc, amb totes les estacions que hi ha entremig.Els actes de celebració del 40 aniversari dels Amics del Ferrocarril de Reus es concentren aquest mateix mes d’octubre. Concretament, serà aquest divendres dia 4 quan s’inaugurarà a la Sala Santa Llúcia de Reus una exposició fotogràfica que recull activitats, fets i esdeveniments des de la fundació de l’entitat, l’any 1979, fins a l’actualitat. L’apertura de la mostra es farà a les 19.30h, i comptarà amb la presència i les paraules de Carles Busquets i Joan Gispert, dos dels presidents més antics dels Amics. Una exposició, detalla Jaume Casas, que també és membre de la Junta, que suma al valor històric i documental el fet que «s’hi poden veure persones i objectes que ja no hi són». La mostra restarà oberta fins al dia 11 d’octubre, però les activitats no acaben aquí, ja que el punt final el posarà Adrià Pàmies Güell, qui oferirà una xerrada sobre la Raqueta de Reus, la solució ferroviària que es va aplicar l’any 1989 per resoldre el gir que havien d’efectuar els trens que venien de Lleida en direcció a Barcelona.A dia d’avui els Amics del Ferrocarril de Reus són una setantena de socis. «I n’hi ha pràcticament cap que sigui o hagi estat ferroviari», rebla Casas.