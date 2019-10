Pellicer recorrerà la decisió de la JEZ de retirar la pancarta i el llaç groc de l'Ajuntament

La Junta Electoral de Zona de Reus li ha donat un termini de 24 hores

Denúncies a vuit ajuntaments de Tarragona

L'Ajuntament de Reus ha presentat aquest dijous un recurs signat per l'alcalde, Carles Pellicer, contra el requeriment de la Junta Electoral de Zona de retirar la pancarta dels presos polítics i el llaç groc de la façana del palau municipal. En el recurs asseguren que «la pancarta no identifica cap formació política en concret sinó que és una mostra de protesta pel fet que hi hagi polítics que es trobin empresonats de forma preventiva des de fa quasi dos anys. Aquesta protesta és compartida per un ampli sector de la població i d’ideologia diversa (independentista o no)».La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Reus ha donat avui un termini de 24 hores a l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, per tal que retiri la pancarta ‘Llibertat presos polítics’ i el llaç groc que té penjats a la façana de l’Ajuntament. Ho ha fet arran de la denúncia interposada per Ciutadans, ja que la formació considera que el fet de tenir penjada aquesta simbologia suposa «l’incompliment de la resolució que obliga el Govern i els Ajuntaments a garantir la neutralitat de tots els espais públics, especialment en període electoral».En la resolució de la JEZ s’indica que «verificada l’existència» de la pancarta i el llaç groc a la façana del consistori reusenc, «es considera una vulneració del principi de neutralitat que han de respectar els poders públics en período electoral, ja que constitueix una exteriorització de la ideología d’una part dels polítics que concorren a les eleccions però no del conjunt de la ciutadania». Com a conseqüència, requereix a Carles Pellicer que retiri els símbols en un termini de 24 hores.Ciutadans va anunciar ahir que denunciaria un total de vuit consistoris tarragonins. Tal com va explicar la formació taronja, Reus, Tarragona, Valls i la Selva del Camp ja han estat denunciats, mentre que properament s’interposarà denuncia a Torredembarra, Tortosa, l’Ampolla i l’Ametlla de Mar.