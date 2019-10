'Ovelles' i 'Adéu Peter Pan' donaran el tret de sortida a la temporada del Teatre Bartrina

El segon espectacle comptarà amb la traducció simultània en llengua de signes

L'espectacle Ovelles de Carmen Marfà i Yago Alonso donarà el tret de sortida aquest dissabte, 5 d'octubre, a la temporada del Teatre Bartrina. L'obra és una producció de la sala Flyhard i la interpretació va a càrrec de Biel Duran, Albert Triola, Sara Espígul i Gemma Martínez.L'acció gira al voltant del Víctor, l'Alba i l'Arnau, tres germans de Barcelona, que es troben per decidir què fer amb una insòlita herència. Ben aviat s'adonaran que el que semblava un regal caigut del cel pot capgirar la seva realitat. Aferrats a unes vides que no els satisfan, s'enfronten a una decisió que posarà a prova la seva relació de germans.L'espectacle té una durada de 80 minuts i els preus de les entrades oscil·len entre els 15 euros i els 9 euros.El segon espectacle del cap de setmana tindrà lloc el diumenge 6 d'octubre, a les 12 hores, sota el títol Adéu Peter Pan de la companyia Festuc Teatre. És de caire familiar, recomanat per nens a partir de 3 anys. El preu de les entrades és de 6 euros (no numerat i sense descomptes). Aquest espectacle comptarà amb la traducció simulània en llengua de signes.Adéu Peter Pan és un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que busca en tot moment la complicitat de grans i petits amb una posada en escena que captiva des del primer moment. adaptació del text clàssic és d'Íngrid Teixidó i la direcció de Pere Pàmpols.