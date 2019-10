Martín: «Els primers 100 dies de mandat són del tot decebedors»

El PSC lamenta que PDeCAT, ERC i Ara Reus «no han fet massa» en tres mesos i critica que «els falta unitat» i «responen a interessos de partit»

Una ciutat «insegura i deixada»

El portaveu del grup del PSC a l’Ajuntament de Reus, Andreu Martín, feia ahir un balanç «totalment decebedor» dels primers 100 dies de mandat de PDeCAT, ERC i Ara Reus i lamentava que «els reusencs estem patint un govern continuista, que no ens porta enlloc, sotmès a directrius de Barcelona i que tindrà greus conseqüències per a la ciutat». «Ha estat un naufragi i esperàvem notícies del nàufrag per saber si seguia viu», afegia el socialista. Entre aquestes conseqüències, el PSC apuntava «la desaparició del futbol professional, el col·lapse que pateixen els centres de primària i secundària arran d’una estrepitosa falta de planificació, l’índex de reciclatge que no arriba al 30%, el fet que Reus sigui la primera ciutat de més de 40.000 habitants en atur o la manca de zones verdes».Martín criticava ahir des de la seu de la plaça del Castell que «el govern no té un projecte ni un model de ciutat» i subratllava que «el pla estratègic que s’havia anunciat i que havia de servir a 10 anys vista s’ha quedat en un Pla d’Acció Municipal (PAM) a 4 anys». «Estan supeditats a directrius i a interessos de partit», afegia, i apuntava manca d’unitat entre les tres formacions que integren l’executiu.«D’allò de la ciutat neta, segura i ordenada que volia Pellicer, el que tenim ara és una ciutat bruta, insegura i deixada», afegia el portaveu dels socialistes, que deia que «volíem valorar el que havien fet en 100 dies però em sembla que haurem de valorar el que no han fet, perquè la veritat és que no han fet massa». Martín es referia al POUM i recordava que «se’ns va dir que el que hi hauria serien diversos mini-POUM però tampoc els hem vist», alhora que precisava que «el govern no sap ben bé quan es constituirà el futur consorci de l’Hospital Sant Joan» i que «el contracte de la recollida de la brossa i la neteja està sense licitar».Entre els «problemes» que la gestió de PDeCAT, ERC i Ara Reus «ha portat o portarà» a la ciutat, el portaveu del PSC ubicava «el Pla de Barris, per al qual s’havien previst uns 12 milions d’euros i a molt estirar se n’invertiran 2, el finançament de les escoles bressol que no es va començar a reclamar fins que un jutjat va donar la raó als que sí que ho havien fet o l’habitatge: en campanya, es van prometre 1.000 pisos socials, que són una mitjana de 20 cada mes, i ja han passat 100 dies sense fer cap pis, així que estem a un negatiu de 60 pisos». «La vorera i carril bici de Blancafort o la convocatòria de la plaça del cap de la policia» són, per al PSC, «altres qüestions a resoldre i que no s’han de deixar».Martín concloïa ahir en el balanç dels 100 dies de mandat que «estem en una situació preocupant» i demanava al govern «una rectificació immediata de tots aquests punts».