L'Hospital Sant Joan celebra la Setmana de Lactància Materna

Es va posar una taula informativa durant el dia d'ahir per promoure aquest tipus d'alimentació per als nadons

Actualitzada 03/10/2019 a les 15:08

Amb motiu de la Setmana Europea de la Lactància Materna, el vestíbul de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus va acollir ahir una taula informativa per «promoure la lactància materna com la millor forma d’alimentar el nadons, facilitar el seu correcte desenvolupament i contribuir a la bona salut de les mares».Enguany el lema de la setmana és Empoderem-nos, fem possible la lactància materna i pretén fer una crida a governs, sindicats, empreses i administracions per implementar solucions innovadores que condueixin a la igualtat de gènere i a millors taxes de lactància materna.Des de la unitat matern-infantil del Sant Joan es recorda que «la llet materna és el millor aliment que pot rebre un nadó, ja que és molt més completa que qualsevol altra alternativa. És innòcua i conté proteïnes, anticossos i greixos que garanteixen el creixement».