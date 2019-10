Activitats a Reus per fer front a l'estigma de les malalties mentals

El Mes de la Salut Mental organitza actes i xerrades cada dijous d’octubre

Reus acull per primer cop, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra a tot el món el 10 d’octubre, El Mes de la Salut Mental. Un cicle d’activitats i actes amb el lema Connect@ amb la vida, organitzat per l’Ajuntament de Reus i les organitzacions que treballen en aquest àmbit a la ciutat: l’Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona (Aspercamp), l’Associació de Trastorn Bipolar de les Comarques de Tarragona, l’Associació de familiars de malalts mentals Dr. Francesc Tosquelles, la Fundació Villablanca, la Fundació Pere Mata i l’Institut Pere Mata.L’objectiu de la programació és fer visibles les persones amb malalties mentals, per tal de fer front a l’estigma. El cicle va començar ahir amb la inauguració de l’exposició Connect@ amb la vida!, una mostra de creacions de persones amb malalties mentals que es pot visitar fins al 24 d’octubre al Centre Cultural Castell del Cambrer. En aquest mateix espai, cada dijous a les 18.30 h., s’han programat diverses xerrades sobre aquesta temàtica i la projecció d’un documental. A més, s’ha organitzat una caminada popular per la salut mental aquest diumenge i es poden concertar visites programades per a grups als Serveis Laborals de la Fundació Pere Mata durant tot el mes.Les activitats, que tenen lloc cada dijous, es clouran el dia 24 amb la projecció del documental Veus contra l’estigma i un col·loqui, moderat per Edgar Vinyals, president de la Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a Persona – Veus.