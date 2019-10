Veïns d'Alt del Carme de Reus demanen una ordre d'allunyament pels ocupes

El judici que s’havia de celebrar ahir va quedar anul·lat perquè dues acusades no van comparèixer

Nova cita als Jutjats

Els veïns del barri del Carme no poden aguantar més les amenaces dels ocupes del carrer Alt del Carme i han decidit demanar una ordre d’allunyament per garantir la seva seguretat.Ahir a les 12 h. havia de tenir lloc el judici, després de les denúncies presentades per dues veïnes que viuen als números 16 i 18, respectivament. El motiu de les denúncies són les constants amenaces que totes dues reben, igual que la resta de veïns, per part d’un grup de persones que han ocupat tot el número 20 a excepció dels baixos. Finalment, el judici va quedar anul·lat perquè «tres noies que havien de presentar-se no ho han fet perquè no se les ha notificat, segons el jutge», explica Josep Machado, president de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, i també un dels afectats en el judici. Però aquest no va quedar tan sols anul·lat sinó que «el grup d’ocupes que sí que es va presentar, va continuar les amenaces cap a les dues veïnes i també cap a mi a l’interior del jutjat, van arribar a agafar-nos» detalla Machado al Diari Més i afegeix que «la situació ha estat molt crítica, per sort la seguretat dels jutjats i la policia va evitar més problemes separant-nos». De fet, el líder veïnal comenta que «una de les veïnes ha patit un atac d’ansietat i ha hagut de ser atesa pel metge allà mateix».Veient la situació, Machado va demanar als agents «més seguretat i protecció per les famílies, perquè de moment, i per sort, no passen de paraules però són un grup molt nombrós i mai se sap que pot acabar succeint». És per això que després de sortir del jutjat, al voltant de les 16 h., van dirigir-se a interposar les diferents denúncies per les noves amenaces que van rebre durant el dia d’ahir i també demanar una ordre d’allunyament i «una possible custòdia».Després que el judici d’ahir quedés anul·lat, caldrà realitzar-ne un de nou que tindrà lloc a «principis d’aquest mes» i, segons argumenta el president de l’AVV L’Harmonia del Carme, podria ser «qüestió de dies». Ara les veïnes seguiran denunciant totes les amenaces de mort que reben per tenir més proves i que el judici sigui favorable.