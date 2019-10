Mor l'activista social Xavier Joanpere Olivé

Nascut a Vilaplana, residia des de fa molts anys a Reus

La matinada d'aquest dimecres ha mort, a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, l'activista social Xavier Joanpere Olivé, a l'edat de 60 anys.Pintor i decorador, Joanpere també serà recordat pel seu activisme social, desenvolupat en associacions i moviments compromesos en causes solidàries, ecologistes i dedicades a les llibertats. Als anys 70 del segle passat ja va començar a evidenciar-se aquest compromís al seu municipi, Vilaplana, amb l'organització de xerrades i concerts. Cap al final del franquisme, va ser cofundador de diverses iniciatives que es desenvoluparen també a Reus, ciutat on residia actualment.Les seves activitats solidàries el van portar a diferents països d'Amèrica i a algunes zones d'Àfrica. L'any 1993, va anar a la primera marxa per la terra a les comunitats de població en resistència a Guatemala. A Mèxic, va formar part de la Comissió Civil pels Drets Humans a Chiapas, i l'any 2001 va participar en la marxa zapatista. Joanpere també va estar present com a observador en diversos processos electorals a Centreamèrica.També va col·laborar amb Entrepobles, el Comitè Óscar Romero, Reanima, Terrasud i l'Associació Cultura i Solidaritat, entra altres associacions. Jopanpere compaginava les activitats de signe social i ecologista amb el compromís independentista català.